障がい者アーティストが描く！iroasobi　第2回「絵の展示会」

iroasobiは、2024年11月21日(木)〜11月24日(日)の期間、ギャラリー悠(静岡市)にて第2回「絵の展示会」を開催します。

iroasobi 第2回「絵の展示会」

■開催日時

11月21日(木)〜11月24日(日) ※4日間開催

全日 開場11:00 閉場16:00

■場所

ギャラリー悠

静岡市葵区鷹匠2-6-17

静岡市駿河区曲金にある就労継続支援B型のiroasobiは、障がいのある所属アーティストたちが、描いたイラストをハンドタオルの刺繍のデザインとして採用をして販売しています。

「iroasobi 絵の展示会」

普段ハンドタオルのデザインに特化して作品制作をしているアーティストが、もっと自分を表現できる場として、昨年2023年に第1回を開催し大盛況だったイベントを2024年も開催。

各アーティストの枠にとらわれない個性あふれる作品を展示します。

展示会では原画の展示のほか、原画やイラスト刺しゅうをしたタオルも販売します。

■就労継続支援B型iroasobi(株式会社ティーサービス 静岡市駿河区高松2576番地)

障がいが理由で仕事をすることが困難であるが「絵を描くのが好き!」という利用者様が約35名在籍しています。

家から出ることが困難な方のために、在宅勤務や時短勤務を取り入れたくさんの利用者が日々個性豊かなイラスト製作に取り組んでいます。

