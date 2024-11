ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、かわいらしいキャラクターグッズも扱う通信販売の「ベルメゾン」

今回は、洗濯機でも洗える「ムーミン」デザイン「撥水加工のプリントテーブルクロス」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」撥水加工のプリントテーブルクロス

価格:約130×130cm・3,490円(税込)、約130×170cm・4,490円(税込)、約130×220cm・5,490円(税込)

仕様:撥水加工、洗濯機OK

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

北欧テイストで食卓をコーディネートできる、ベルメゾンの「ムーミン」撥水加工のプリントテーブルクロス。

森の中でベリー摘みしている「ムーミン」たちが、インクジェットプリントで緻密に表現されています!

表面は撥水加工が施され、水をこぼしてもサッと拭き取れて機能的。

サラリとした薄手の生地で折りたたみやすく、洗濯機でも洗えて便利に使えます。

サイズはテーブルの大きさ・形に合わせて選べる3種類。

小さなテーブルでも敷くだけでおしゃれになる130×130センチに

使いやすい長方形の130×170センチ

大きなテーブルに使える130×220センチで、それぞれ額縁のようなデザインのクロスが食卓を印象的に盛り上げます☆

撥水加工で薄手の生地が使いやすい、ベリーを摘む「ムーミン」たちのテーブルクロス。

「ムーミン」撥水加工のプリントテーブルクロスは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©Moomin Characters TM

