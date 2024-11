介護サービスの質向上！アズパートナーズ「創業20周年」

アズパートナーズは、2024年11月2日、創業20周年を迎えました。

アズパートナーズ「20周年を祝う記念イベント」

【創業からの歩みと成長】

2004年の創業以来、同社は人々の暮らしに寄り添い、介護サービスの質向上に努めています。

2005年に横浜市鶴見区に1棟目となる介護付きホーム・デイサービスセンター「アズハイム横浜東寺尾」を開設し、この20年間で48事業所を運営するに至りました。

2010年には新卒採用を開始し、若い世代とともに成長を重ね、「世代を超えた暮らし提案型企業」としての使命を果たしています。

業界をリードする取り組みについてコメント

私たちは、あらゆる世代の方々が豊かで安心して暮らせる社会を目指し、革新を続けてまいりました。

2017年には業界に先駆けてIoTシステム「EGAO link(R)」を導入し、スタッフの業務負担の軽減はもちろん、データをもとにした科学的介護にも着手し、生産性向上の取り組みを実現してきました。

2024年、この経験で得たノウハウを介護業界の生産性向上に向けた取り組みとして、同社スタッフによる「介護DXサポート事業」をスタートしました。

これらの取り組みによって、効率的で質の高いサービス提供を進め、業界全体の生産性向上につとめ、すべての人々が幸せを感じられる社会を実現していきます。

【創立記念日のサステナビリティ活動】

同社では毎年、創立記念日を迎えるにあたり、サステナビリティへの取り組みとして社員に贈り物をプレゼントしています。

2024年は、震災に見舞われた能登地域を支援するため、「輪島うるし箸」と「奥能登しおポテトチップス」を贈呈しました。

持続可能な社会の実現を願うとともに、地域社会への支援と復興への想いが込められています。

創立記念日のサステナビリティ活動(1)

創立記念日のサステナビリティ活動(2)

【20周年を祝う記念イベント】

20周年を迎えるにあたり、様々な記念イベントを実施し、ステークホルダーの方や社員との絆を深めています。

(1) 社内イベント

舞浜のホテルにおいて、社員とご家族、ご友人が参加できるイベントを4日間開催。

(2) 11月20日「20周年・株式上場 感謝の集い」

未来に向けた私たちのビジョンを発表します。

2024年11月2日に創立20周年を迎えました

2024年4月4日 東証スタンダード市場に上場

(3) 20周年記念事業所「アズハイム葛飾白鳥」2025年1月開設

同社初の試みとなる現場経験のある若手スタッフの意見を取り入れた事業所づくりを行った介護付きホーム・デイサービスセンター「アズハイム葛飾白鳥」を2025年1月に開設予定です。

これからの時代にふさわしい介護の在り方を体現し、地域社会に貢献していきます。

2025年1月オープン予定 葛飾白鳥外観(イメージ)

2025年1月オープン予定 葛飾白鳥エントランスロビー(イメージ)

