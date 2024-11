気軽にクレーンゲーム体験ができる！BANDAI SPIRITS『クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2024』

BANDAI SPIRITSは、BANDAI SPIRITS初のアミューズメント景品単独イベント『クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2024』を11月30日(土)・12月1日(日)に東京・池袋(中池袋公園)にて開催します。

BANDAI SPIRITS『クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2024』

【開催日時】2024年11月30日(土)・12月1日(日) 10:00〜19:00

※状況により閉場時間が早まる場合があります。

※雨天実施、荒天中止となります。

【入場料】 無料

【会場】 中池袋公園(東京都豊島区東池袋1-16-1) ※屋外

【主催】 株式会社BANDAI SPIRITS プライズ事業部

『クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2024』は、「やっぱり楽しいクレーンゲーム」をテーマに、子どもから大人まで幅広い世代が気軽にクレーンゲーム体験ができるほか、さまざまなコンテンツを楽しめるイベントです。

会場である東京・池袋の中池袋公園は、豊島区が推進する「国際アート・カルチャー都市構想」のシンボルプロジェクトとして誕生した「Hareza(ハレザ)池袋」エリアに位置し、周辺にも多くのアミューズメント施設があり、連携した企画も実施します。

(1)クレーンゲーム体験(3プレイ/無料)コーナー

「たまごっち」、「ワンピース」、「太鼓の達人」などさまざまな景品が獲得できるクレーンゲームを3プレイ、無料で体験できます。

<景品例>

※以下は一例です。

※アミューズメント施設では、現在は取り扱いが終了している場合があります。

●「たまごっち」

『たまごっち 祝ケータイかいツー!たまごっちプラス ちびるっくぬいvol.2』(C)BANDAI

●「ワンピース」

『ワンピース KING OF ARTIST THE MONKEY.D.LUFFY GEAR5 II』(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

●「太鼓の達人」

『太鼓の達人 ぬいぐるみ〜おっきくなっちゃったドン!〜』Taiko no Tatsujin(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(2)商品展示コーナー

本イベントでは、少し早いクリスマスをモチーフに、一部初お披露目となる「バンプレスト」ブランドのアミューズメント景品を展示します。

また、「バンプレスト」ブランドを代表する「ちびぐるみ」シリーズのさまざまなキャラクターで飾りつけた高さ約4m(台座込)の「ちびぐるみ」ツリーも見どころです。

「ちびぐるみ」ツリー

「ちびぐるみ」とは、ちびっとしたフォルムが愛くるしいぬいぐるみシリーズです。

2020年のクレーンゲームへの登場以来、現在までに累計約560万個出荷しています。

「ちびぐるみ」シリーズページ: https://bsp-prize.jp/brand/2/

ちびぐるみ

(3)“キャラクター採用フェスティバル「キャラサイ」”会場内特別投票コーナー

クリエイター参加型の新キャラクターオーディション”キャラクター採用フェスティバル「キャラサイ」“にエントリーされたオリジナルキャラクターを本イベントで初お披露目します。

投票によって選ばれたキャラクターは、「バンプレスト」ブランドのアミューズメント景品として商品化されます。

本イベントでは、会場特別投票も実施します。

詳しくは「キャラサイ」特設サイト https://bsp-prize.jp/chara-sai/2025.html を確認してください。

キャラクター採用フェスティバル「キャラサイ」

(4)会場の周辺店舗を巡るスタンプラリー

中池袋公園周辺のアミューズメント施設を巡るスタンプラリーを開催します。

イベント期間中に指定の店舗に行きスタンプを集めると、会場にてプレゼントがもらえます。

(5)特設サイトコンテンツ「クレーンゲームあるある動画」

クレーンゲームにチャレンジする際の喜怒哀楽を「あるある動画」にしました。

クレーンゲーム好きであるお笑いトリオ・四千頭身が演じています。

一番共感した「あるある動画」に投票するとデジタルギフトが当たるSNSでのキャンペーンも開催します。

応募期間は、2024年11月5日(火)10:00〜12月1日(日)23:59までです。

