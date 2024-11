モスバーガーに、国産山わさびを使用した“和ごころ”あふれるご褒美バーガー「一頭買い 黒毛和牛バーガー 〜山わさび醤油(しょうゆ)仕立て〜」が登場!

一頭買いした黒毛和牛の各部位をパティに使用した贅沢なハンバーガーが、150万食限定で販売されます☆

モスバーガー「一頭買い 黒毛和牛バーガー 〜山わさび醤油(しょうゆ)仕立て〜」

価格:890円(税込)

販売期間:2024年11月13日(水)〜

限定数量:150万食限定 ※無くなり次第終了

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

“ハレの日需要”の高まる年末年始に向けて、普段とは異なる贅沢なお肉を使用した特別なメニュー「一頭買い 黒毛和牛バーガー」を2022年から毎年数量限定で販売している「モスバーガー」

一頭買いした黒毛和牛の各部位をパティに使用したハンバーガーは、通常のハンバーガーには使用しないサーロインやヒレといった高級部位のほか、一頭から少量しか取れない希少部位を含めた全19部位が使用されており、ちょっとした贅沢をしたいときにぴったりのご褒美バーガーです。

2年目となる2024年は、レタスとトマトの上に黒毛和牛パティとたまねぎを乗せ、山わさび醤油仕立てのソースを合わせた「一頭買い 黒毛和牛バーガー 〜山わさび醤油(しょうゆ)仕立て〜」が数量限定で販売されます。

お肉と相性の良い国産の山わさびを使用した、ツンとした辛さがありつつもお肉の旨みを引き立てるハンバーガー。

新開発のプレミアムバンズは、通常のバンズよりも重量を増しており、フランスパン用の小麦粉を使用した香り豊かなバンズです。

贅沢なこだわりが詰まった、年末年始にぴったりな“和ごころ”あふれるご褒美バーガーです☆

※一頭買い:余分な部分を除いた状態で一頭丸ごと買い付けることです

※全19部位:サーロイン、ヒレ、リブロース、肩ロース、肩バラ、ハネシタ、ミスジ、腕肉、トウガラシ、中バラ、外バラ、カイノミ、フランク、ランプ、イチボ、内モモ、外モモ、シンタマ、スネを指します。なお部位数および名称は地域や業界により異なります

国産山わさびのツンとした辛さが楽しめる和風ソース

今回の「一頭買い 黒毛和牛バーガー」には、国産の山わさびを使用した醤油ベースのソースを使用。

上品な風味が特徴の山わさびはお肉との相性が良く、ツンとした辛さがありながらもお肉の脂と合わさることで旨みも感じることができます。

塩麴に漬け込んでジューシーなパティに

一頭買いシリーズのパティは、黒毛和牛の19部位を使用することで赤身と脂身のバランスがよく、牛肉を丸ごと味わうことができるパティ。

今回の「一頭買い 黒毛和牛バーガー 〜山わさび醤油(しょうゆ)仕立て〜」では、お肉の旨みを最大限に引き出すために加工前のお肉を塩麴に漬け込んでおり、より一層ジューシーな味わいが楽しめます。

今回のために開発したプレミアムバンズ

2023年までの「一頭買い 黒毛和牛バーガー」では通常のバンズを使用していましたが、今回は専用のプレミアムバンズを開発。

フランスパン用の小麦粉を使用しており、歯切れよく、口に入れた瞬間から小麦の香りを楽しむことができるバンズになっています。

さらに重量も増しており、ずっしりとした重みを持たせることでより満足感が得られるようになっているのもポイント。

表面に溶き卵を塗って焼き上げることでバンズにツヤを出し、見た目にも高級感を演出しています。

牛肉を丸ごと味わえるパティと国産山わさびと醤油の和風ソースをプレミアムなバンズで挟んで食べる、特別なハンバーガー。

「一頭買い 黒毛和牛バーガー 〜山わさび醤油(しょうゆ)仕立て〜」は、モスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて、2024年11月13日(水)より150万食限定で登場です。

