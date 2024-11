モモっとサンタへ 願い事ができる！MOMOテラス「MOMOまみれフェス〜Christmas〜」

『MOMOテラス(モモテラス)』では、「MOMOまみれフェス〜Christmas〜」を2024/11/22〜12/25の34日間開催します。

『MOMOテラス(モモテラス)』では、「MOMOまみれフェス〜Christmas〜」を2024/11/22〜12/25の34日間開催。

期間中、サンタ帽をかぶった桃が飾り付けられたモモまみれの「MOMOウィッシュツリー」が1Fアトリウムに登場。

そこで、願い事を書いて応募すると『MOMOテラス』で願いを叶える担当の“モモっとサンタ”が “世界にココだけの願い”を叶えてくれるかもしれない注目のイベントです。

(2025/1当選発表予定)

また、願い事以外に『壱丁田』の3万円相当のステーキや『京都センチュリーホテル』のランチビュッフェ4名様ご招待、『MOMOテラス』お買い物券1,000円分が合計で56名様に当たる選べるWチャンス賞もあります。

このほか、MOMOテラス全館10箇所で繰り広げる「10人の隠れモモサンタ」を探して、スマートフォンで抽選に参加すると『サーティワン』のアイスケーキ「クリスマス パレット8」など『MOMOテラス』各店から合計315個のプレゼントやクリスマスのプチお菓子2,000個が“その場で当たる”チャンスも。

ご来館の方にお届けする“モモっとサンタ”と”隠れモモサンタ”から、サプライズな案内も用意されています。

さらに、12/14、15には、地元の中学校や大学、団体によるクリスマスコンサートを開催し、ゴスペルや吹奏楽、ハンドベルなどでクリスマスを彩ります。

同2日間に開催する、恒例の「MOMOイロプレゼント」では、各日先着100名様へ『北野エース』のアップルケーキをプレゼントします。

『MOMOテラス』では「MOMOまみれフェス」と題して、これまでも、季節にあった“まみれる”イベントをさまざまに開催し、地域との連携を強化しながら、SDGs 11「住み続けられるまちづくりを」への一助を担っています。

【も、もっと!たのしも!「MOMOまみれフェス〜Christmas〜」開催概要】

[開催期間]11/22(金)〜12/25(水)

■あなたの願いが叶う!? 高さ約5メートルでモモまみれの「MOMOウィッシュツリー」

モモまみれの「MOMOウィッシュツリー」にて、願い事を書いたウィッシュカードと期間中のお買上げレシート3,000円(税込・合算可)以上で応募すると抽選で1名様に、『MOMOテラス』で願いを叶える担当の“モモっとサンタ”が “世界にココだけの願い”を叶えてくれるかも!?

[期間]11/22(金)〜12/25(水)

[場所]1F アトリウム ツリー装飾

●応募ステップ

STEP01:期間中のお買上げレシート3,000円(税込・合算可)以上を用意して写真を撮る

STEP02:ウィッシュカードに願い事を書いて写真を撮る

STEP03:専用サイトからレシート・ウィッシュカードの写真とともに応募する

<賞品>合計57名様

●ウィッシュカードに書いた願い事がが叶うかも!?[抽選で1名様]

●選べるWチャンス[抽選で56名様]

Aコース:【壱丁田】ステーキ3万円分

Bコース:All Day Dining La Jyho/京都センチュリーホテル ランチビュッフェ4名様ご招待

Cコース:MOMOテラスお買い物券1,000円分

■合計2,315個のプレゼントが“その場で当たる”!「10人の隠れモモサンタを探せ!」

MOMOテラス全館10箇所で繰り広げる「10人の隠れモモサンタ」を探してスマートフォンで抽選に参加すると『サーティワン』のアイスケーキ「クリスマス パレット8」など『MOMOテラス』各店から合計315個のプレゼントやクリスマスのプチお菓子2,000個が“その場で当たる”チャンス。

[期間]11/22(金)〜12/25(水)

[場所]館内10箇所

[条件]MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定

<プレゼント賞品提供店舗(順不同) >

下記店舗から、クリスマスアイスケーキの他、合計315個の様々なプレゼント

サーティワン/アカチャンホンポ/CoCoRo Plus/ハロー!パソコン教室/BE studio/ベリテ/らんちょす。

<プレゼント賞品「引換場所」店舗(順不同) >下記店舗にて当選画面提示で引換

サーティワン/アカチャンホンポ/CoCoRo Plus/BE studio/ベリテ/らんちょす。

/イタリアン・トマト Cafe’ Jr./オリンピア/サンマルクカフェ

■合計200個の先着限定!「MOMOイロプレゼント」は『北野エース』のアップルケーキ

[日時]12/14(土)・15(日) 各日10:30〜 各回先着100名様限定

[場所]1F アトリウム

[条件]MOMOテラス各当日のお買上げ対象レシート合計2,500円以上(税込・合算化)

MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定

※レシート対象外:フレンドマート・デジタルレシート・催事店舗レシート

※お一人様1個限り

■地元のみなさまによるクリスマスコンサート

[場所]1F アトリウム 特設ステージ

●12/14(土)

13:30〜 京都市立春日丘中学校 吹奏楽部 奏で〜る

14:30〜 墨染クワイア&墨染キッズクワイア

15:30〜 Joyful Bells(ジョイフル ベルズ)

●12/15(日)

12:30〜 JEUGIAカルチャーセンター:フルート・オカリナ教室 講師/梅野先生

13:30〜 JEUGIAカルチャーセンター:ヴァイオリン教室 講師/斉藤先生

14:30〜 龍谷大学合唱団

15:30〜 Epoch Saxophone Quartet -エポックサクソフォンカルテット-

■も、もっと!たのしも!「MOMOまみれフェス〜Christmas〜」 詳細

『MOMOテラス』WEBマガジン「モモっと」( https://momotto.jp/post-2817/ )でイベント情報や各店の紹介も行っています。

<本企画主催>

住商アーバン開発株式会社『MOMOテラス』施設概要 ( https://www.momo-t.jp/ )

『MOMOテラス』は約120店舗が集まる伏見桃山の大型ショッピングモール。

館内のフードコートには無料のキッズプレイルームがあり、お子さまが遊ぶ姿を見守りながら、お食事を召し上がることができます。

所在地 :〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32

アクセス:地下鉄東西線 六地蔵駅3番出口より徒歩 約5分

JR奈良線 六地蔵駅より徒歩 約8分

京阪 宇治線 六地蔵駅より徒歩 約8分

営業時間:ショップ 10:00〜20:00

レストラン 11:00〜ラストオーダー21:00(22:00営業終了)

フレンドマート / マツモトキヨシ 10:00〜21:00

※諸般の事情により、記載の営業時間・駐車場利用時間・営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性があります。

