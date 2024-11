Stray Kids、SHIBUYA TSUTAYA1階をジャック！オフィシャルグッズも販売

Stray Kidsが、SHIBUYA TSUTAYA1階を全面ジャックする。Stray Kidsが、日本2ndアルバム「GIANT」のリリースを記念して、SHIBUYA TSUTAYA1階をオールジャックする。店内では、大型ビジョンでの映像放映や、店舗の外壁を含む全てがStray Kidsのビジュアルで展開され、Stray Kids一色となる。さらに、ワールドツアー「Stray Kids World Tour 」の開催を記念し、オフィシャルグッズの一部商品も販売される。

日本でのリリースとして約1年9ヶ月ぶりとなる待望のフルアルバムとなる日本2ndアルバムには、全10曲(FC限定盤のみ11曲)が収録される。収録曲はStray Kidsらしい、壮大でパワフルなリード曲「GIANT」をはじめ、TVアニメ「神之塔 -Tower of God- 工房戦」の主題歌として絶賛オンエア中の「NIGHT」や「Falling Up」、フジテレビ系木曜劇場「Re:リベンジ-欲望の果てに-」の主題歌となった「WHY?」、日本作品としては初のクリスマスソング「Christmas Love」など、日本オリジナル楽曲が7曲も収録される。さらに、今年7月、米ビルボードにて5作連続の1位という記録を打ち立てた、韓国ミニアルバム「ATE」のリード曲「Chk Chk Boom」のJapanese ver.や、「NIGHT」「Falling Up」のEnglish ver.も収録される。初回生産限定盤Aに付属のBlu-rayは、総尺1時間超えの特大ボリュームで、ここでしか見ることのできないジャケット写真撮影時のメイキング映像や、「GIANT」と「Christmas Love」のレコーディングメイキングなど、計6コンテンツが収録される。メンバーがSTAY(ファンの名称)に観てほしいと語る、たくさんの貴重な映像が詰まった内容に仕上がっている。また、初回生産限定盤Bには、メンバーの素顔を垣間見ることができるフィルムカメラで撮影した「スペシャルZINE」が付属される。また、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤(初回仕様)には、シリアルナンバーを封入。今作は、「メンバー個別ハイタッチ会」などのオフラインイベントに加え、プレゼント企画として、公開と同時にSNSで大きな話題となった、メンバーが玉座に腰かけているPre Teaser Imageを使用した「メンバーソロアクリルスタンド」などに応募ができる。Stray Kidsは現在、8月24日の韓国・ソウル公演を皮切りに、自身最大規模となるワールドツアー「Stray Kids World Tour 」を開催している。待望の日本公演は、11月14日(木)、16日(土)、17日(日)に東京ドームにて、12月5日(木)、7日(土)、8日(日)に京セラドーム大阪にて、全6公演が開催される。

■リリース情報

Stray Kids JAPAN 2nd Album「GIANT」

2024年11月13日(水)発売

<収録曲>

1. GIANT

2. Chk Chk Boom -Japanese ver.-

3. NIGHT (TVアニメ 「神之塔 -Tower of God- 工房戦」 オープニングテーマ)

4. Falling Up (TVアニメ 「神之塔 -Tower of God- 工房戦」 エンディングテーマ)

5. WHY? (フジテレビ系木曜劇場「Re:リベンジ-欲望の果てに-」主題歌)

6. Saiyan

7. 愛をくれたのに、なぜ

8. Christmas Love

9. NIGHT -English ver.- (TVアニメ 「神之塔 -Tower of God- 工房戦」 オープニングテーマ)

10. Falling Up -English ver.- (TVアニメ 「神之塔 -Tower of God- 工房戦」 エンディングテーマ)

11. Christmas Love (Instrumental) ※FC限定盤のみ収録



〇初回生産限定盤A : CD+Blu-ray ¥6,800 / ESCL-6024〜6025

*60P PHOTO BOOK (Type A)

*オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様

*フォトカードA (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)

*オリジナルIDフォトA (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)

*オリジナルフォトステッカー (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)

*Stray Kids折りたたみポスター (約W558×H405mm / メンバー集合絵柄1種)

*シリアルナンバー2口封入



*Blu-ray収録内容

・Jacket Shooting Making Movie

・Jacket Shooting Making Movie (Relay Cam ver.)

・「GIANT」 Recording Making Movie

・「Christmas Love」 Recording Making Movie

・「Social Path (feat. LiSA)」 Music Video

・「Social Path (feat. LiSA) 」 Music Video Making Movie



〇初回生産限定盤B : CD+スペシャルZINE ¥4,500 / ESCL-6026〜6027

*32P PHOTO BOOK (Type B)

*スペシャルZINE 28P (メンバー手書きメッセージ付)

*オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様

*フォトカードB (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)

*オリジナルIDフォトB (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)

*シリアルナンバー1口封入



〇通常:CD Only /ESCL-6028 ¥3,500

*フォトカードC封入(メンバー別全8種より1枚ランダム封入) ※初回仕様のみ封入

*シリアルナンバー1口封入 ※初回仕様のみ封入



◯FANCLUB会員限定盤 8形態

※Stray Kids OFFICIAL FANCLUB「STAY JAPAN」または「STAY JAPAN MOBILE」会員限定(完全受注生産限定商品となります)



<FANCLUB会員限定盤(Bang Chan盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-190>

*16P PHOTO BOOK(バンチャン絵柄)

*スペシャル両面フォトカード(バンチャン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード(バンチャン絵柄2枚封入)



<FANCLUB会員限定盤(Lee Know盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-191>

*16P PHOTO BOOK(リノ絵柄)

*スペシャル両面フォトカード(リノ絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード(リノ絵柄2枚封入)



<FANCLUB会員限定盤(Changbin盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-192>

*16P PHOTO BOOK(チャンビン絵柄)

*スペシャル両面フォトカード(チャンビン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード(チャンビン絵柄2枚封入)



<FANCLUB会員限定盤(Hyunjin盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-193>

*16P PHOTO BOOK(ヒョンジン絵柄)

*スペシャル両面フォトカード (ヒョンジン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード(ヒョンジン絵柄2枚封入)



<FANCLUB会員限定盤(HAN盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-194>

*16P PHOTO BOOK(ハン絵柄)

*スペシャル両面フォトカード(ハン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード(ハン絵柄2枚封入)



<FANCLUB会員限定盤(Felix盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-195>

*16P PHOTO BOOK(フィリックス絵柄)

*スペシャル両面フォトカード(フィリックス絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード(フィリックス絵柄2枚封入)



<FANCLUB会員限定盤(Seungmin盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-196>

*16P PHOTO BOOK(スンミン絵柄)

*スペシャル両面フォトカード(スンミン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード (スンミン絵柄2枚封入)



<FANCLUB会員限定盤(I.N盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-197>

*16P PHOTO BOOK(アイエン絵柄)

*スペシャル両面フォトカード(アイエン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード(アイエン絵柄2枚封入)



