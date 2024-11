Block B ジコ、ソロデビュー10周年の感想を語る「多くの方々の関心があったから活動できた」

アーティスト兼プロデューサーのBlock Bのジコが、本日(7日)ソロデビュー10周年を迎えた。ジコは所属事務所のKOZエンターテインメントを通じて、「多くのファンの方々と大衆の方々の持続的な関心があったからこそ、10年間疲れずにソロ活動をすることができた。今月23〜24日に開催されるコンサートで、僕と皆さんが共有している10年を一緒に振り返ってみれば、本当に面白いと思う」と感想を伝えた。

ジコはソロデビュー10周年を迎え、11月を自分の月にすることを予告した。まず、彼は11月末まで多彩なデジタルコンテンツへの出演を控えている。ソロデビュー10周年の感想と深みのある音楽の話を交わしながら、楽しさを届ける予定だ。続いて韓国国内外のストリートファッションブランドとファッションプラットフォームとのコラボレーションが待っている。コラボに関する詳細はまだベールに包まれているが、音楽はもちろんファッション界でも影響力を誇るジコであるため、ファンだけでなくファッション関係者の関心が集まっている。10周年の最後は23〜24日の2日間、ソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園オリンピックホールで開催される単独コンサート「ZICO LIVE : JOIN THE PARADE」が飾る。この公演のチケットは、予約開始からわずか10分で全席完売となった。ジコは2014年にリリースしたソロデビュー曲「Tough Cookie」をはじめ、デジタルシングル11作、ミニアルバム4作、フルアルバム1作を披露した。彼の手から誕生したヒット曲だけでも「SPOT!(feat. JENNIE)」「Any Song」「New thing(Prod. by ZICO)(Feat. Homies)」「Artist」「Okey Dokey」「 I am you, You are me」など、数え切れないほど多い。ジコがこの10年間に得た修飾語は、彼の代替不可能な影響力を示している。“音源強者”“ヒット曲メーカー”“トレンドセッター”“オールラウンダー”“学園祭オファーランキング1位”“ダンスチャレンジ映像の父”など、特有のエネルギーとトレンディさを武器に、大衆文化をリードしている。これと共に、総括プロデュースしたグループBOYNEXTDOORがニューアルバムでミリオンセラーとキャリアハイを達成し、制作能力を証明した。彼は今年、自分の名前を掲げたミュージックトークショー「THE SEASONS‐ジコのアーティスト」のMCとしても活躍。ウイスキー、スポーツライフスタイルウェアブランドなど、様々なカテゴリーの広告モデルとアンバサダーにも抜擢され、旺盛な活動を繰り広げている。