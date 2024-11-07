ÆüËÜÂåÉ½Àï¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿°ÛÎã¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡JFA»³ËÜ¾»Ë®»á¤¬¸ÀµÚ¡Ö¿§¡¹¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡×
11·î7Æü¤ËJFA¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î7Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÀï¤¦11·î¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¡Ê15Æü¡á¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¡¢Ãæ¹ñÀï¡Ê19Æü¡áÖüÌç¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼27¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î»³ËÜ¾»Ë®»á¤¬¡¢10·î¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÅþÃå¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£²ó¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤òÉé¤±¤Ê¤·¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£9·î¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½éÀï¤ÇÃæ¹ñ¤ò7-0¤È°µÅÝ¡£Â³¤¯¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç¤â5-0¤Î²÷¾¡¤ò¾þ¤ë¡£10·î¤Ë¤Ï¶¯Å¨¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ê¥¢¥¦¥§¡¼¡Ë¤ò2-0¤Ç·âÇË¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ï1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ10¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¥°¥ë¡¼¥×C¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£11·î¤Ï¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¦¥§¡¼2Ï¢Àï¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î»î¹ç¤Ç¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡10·î¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ïºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹çÅöÆü¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¾è¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤¬¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ìÅþÃå¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÐÀï¤·¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅþÃå¤·¤Æ10Ê¬¤Ç¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î·ï¤Ï¿§¡¹¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¸½¾ì¤ÎÃ´Åö¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢AFC¡Ê¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹âÂ®¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ´ûÄê¤Î»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ä¶¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢Ë¡Î§¾å¤Ç¥Ý¥ê¥¹¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸²½¤ò¾å¤²¡¢´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¸½¾ì¤Î»öÌ³¶É¤Î³§¤µ¤ó¡¢Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤À¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð²æ¡¹¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÉ¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢º£¸å¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë