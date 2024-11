ハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじ」に『「ハイキュー!! Pastel Art Collection」』が登場!

パステルカラーが特徴のオリジナルデフォルメイラストを使用した賞品が多数ラインナップされます☆

セガ ラッキーくじ「ハイキュー!! Pastel Art Collection」

価格:1回700円(税込)

※オンラインでは初回購入時のみ+送料500円発生します

発売日:2024年11月8日(金)より順次

※セガ ラッキーくじオンラインでは2024年11月15日(金)より発売

※店舗により発売時期は異なります

※諸般の事情により販売時期が変更になる可能性があります

販売店舗:ローソン、ミニストップ、NewDays、各種ホビーショップなど

※店舗により、取り扱いのない場合があります

※「ジャンプフェスタ2025」ローソン/HMV & BOOKSブースでも数量限定で販売予定

セガ フェイブから、『セガ ラッキーくじ「ハイキュー!! Pastel Art Collection」』が登場します!

「セガ ラッキーくじ」は5等級に加え、くじの最後の1枚を引くと貰える“ラストラッキー賞”で構成される、ハズレなしのくじ。

パステルカラーとやさしいタッチが特徴のセガオリジナルデザインで、「B賞 ぬいぐるみマスコット」「D賞 クリアスタンド」「E賞 缶バッジ」はそれぞれ全20種と多くのキャラクターをアソートされています。

そのほかにもブランケットやクリアポーチなど、日常使いしやすいアイテムもラインナップ。

ラストラッキー賞はカラスと猫の衣装をまとった「烏野高校・音駒高校」のマスコットセットです。

さらに「セガ ラッキーくじオンラインの“ラストラッキー賞”として「梟谷学園高校・稲荷崎高校」のマスコットセットが登場します。

A賞 ブランケット

種類:全1種

キャラクターが大集合したブランケットです。

パステルカラーのあたたかみあるイラストがかわいい!

B賞 ぬいぐるみマスコット

種類:全20種

全20種類が圧巻のぬいぐるみマスコット。

ブラインドパッケージなので、どのキャラクターが当たるかはお楽しみです。

C賞 クリアポーチ

種類:全2種

さまざまなシーンで便利に使えるクリアポーチ。

バレーボールのモチーフとキャラクターアートの2種類が展開されます。

※オンラインくじではランダム当選

D賞 クリアスタンド

種類:全20種

描き下ろしのパステルカラーのかわいいミニキャラが、アクリルスタンドに☆

マスコットと同様、ブラインドパッケージになっているので、どのキャラクターが当たるかはお楽しみです。

E賞 缶バッジ

種類:全20種

カバンなどに付けたい缶バッジも全20種類のラインナップで登場!

こちらもどのキャラクターが当たるかはお楽しみのブラインドパッケージです。

店舗・ラストラッキー賞 マスコットセット(烏野高校・音駒高校)

種類:全1種

カラスと猫の衣装がかわいい、マスコットセット。

キャラクターそれぞれの個性が衣装でも表現されていて、ユニークです☆

オンライン・ラストラッキー賞 マスコットセット(梟谷学園高校・稲荷崎高校)

種類:全1種

「セガ ラッキーくじオンライン」では、「梟谷学園高校・稲荷崎高校」のマスコットセットが登場!

こちらはフクロウと大きな耳のキツネの衣装を着ています。

ダブルラッキー賞「B賞 ぬいぐるみマスコット」全20種セット

くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」

ダブルラッキー賞では「B賞 ぬいぐるみマスコット」全20種セットが抽選で20名にプレゼントされます。

※オンラインくじのダブルラッキー賞とは内容が異なります

いつもかっこいいキャラクターたちが、パステルカラーのデフォルメイラストになって登場。

セガ ラッキーくじ「ハイキュー!! Pastel Art Collection」は、2024年11月8日(金)よりローソン、ミニストップ、NewDays、各種ホビーショップ等にて順次販売開始です。

©古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

