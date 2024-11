アストン・ヴィラが誇るスーパーサブに欧州ビッグクラブが注目している。



『Fichajes』によると、パリ・サンジェルマンは今季アストン・ヴィラで大ブレイク中のコロンビア代表FWジョン・デュランの獲得を検討しているという。



現在20歳のデュランは母国エンビガドの下部組織出身の選手。2019年2月に15歳と1カ月28日という若さで同クラブのトップチームデビューを果たした同選手は2022年1月にアメリカのシカゴ・ファイアーへ完全移籍。2023年1月には現所属のアストン・ヴィラに完全移籍で加入しており、昨季は公式戦37試合出場で8ゴールを記録。3シーズン目となった今季はその才能が開花し、ここまで公式戦16戦8発と絶好調。ウナイ・エメリ監督の下では依然スーパーサブとして扱われているが、限られた出場機会の中で結果を残している。





