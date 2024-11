チェルシーは次節アーセナルとの大一番が控えている。



『Daily Mail』のキーラン・ギル氏によると、チェルシーに所属するイングランド代表MFコール・パルマーは今月4日に行われたマンチェスター・ユナイテッド戦で負傷したようだ。



マンチェスター・シティの下部組織出身のパルマーは2023年9月にチェルシーに完全移籍。加入初年度となった昨季はプレミアリーグ34試合に出場し、22ゴール11アシストと圧巻のパフォーマンスを披露。今季もその勢いそのままにプレミアリーグ全10試合に先発出場し、7ゴール5アシストを記録するなどクラブの絶対的支柱として活躍している。





Cole Palmer is always one step ahead pic.twitter.com/nfHctq4ZfM