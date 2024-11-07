¡Ö¸Æ¤Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¸Å¶¶µü¸è¤¬ºòÇ¯11·î°ÊÍè¤ÎÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¡ª ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï11·î£·Æü¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
GK
ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
Ã«¡¡¹¸À¸¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
DF
Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë
Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
ÈÄÁÒ¡¡Þæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡á¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥ë¡¼¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥¹¥¤¥¹¡Ë
¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
MF/FW
±óÆ£¡¡¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¸Å¶¶µü¸è¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
Âç¶¶Í´µª¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
»°ãø¡¡·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
´ú¼êÎç±û¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
Æ²°Â¡¡Î§¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
ÅÄÃæ¡¡ÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡¡»°ãø·°¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢±óÆ£¹Ò¡¢°ËÅì½ãÌé¤é¤¬½çÅö¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¸Å¶¶µü¸è¤¬ºòÇ¯11·î°ÊÍè¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¡¡ª¡×¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯»°½Æ»Î¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¶á¤ÎÄ´»Ò¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¸Æ¤Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
GK
ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
Ã«¡¡¹¸À¸¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
DF
Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë
Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
ÈÄÁÒ¡¡Þæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡á¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥ë¡¼¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥¹¥¤¥¹¡Ë
¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
±óÆ£¡¡¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¸Å¶¶µü¸è¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
Âç¶¶Í´µª¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
»°ãø¡¡·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
´ú¼êÎç±û¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
Æ²°Â¡¡Î§¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
ÅÄÃæ¡¡ÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡¡»°ãø·°¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢±óÆ£¹Ò¡¢°ËÅì½ãÌé¤é¤¬½çÅö¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¸Å¶¶µü¸è¤¬ºòÇ¯11·î°ÊÍè¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¡¡ª¡×¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯»°½Æ»Î¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¶á¤ÎÄ´»Ò¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¸Æ¤Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô