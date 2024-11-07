東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標

【日本】

毎月勤労統計-現金給与総額（9月）08:30

結果 2.8%

予想 3.0% 前回 2.8%（3.0%から修正）（前年比)



【豪州】

貿易収支（9月）09:30

結果 46.09億豪ドル

予想 54.0億豪ドル 前回 52.84億豪ドル（56.44億豪ドルから修正）（貿易収支)



【中国】

貿易収支（10月）12:26

結果 6791.0億元

予想 N/A 前回 5826.2億元（貿易収支)

結果 957.2億ドル

予想 733.5億ドル 前回 817.1億ドル（貿易収支（ドル建て）)



※要人発言やニュース

【豪州】

ブロックRBA総裁

米選挙の影響を判断するのは時期尚早

トランプ氏勝利後も当面のオーストラリアのインフレ見通しに変化なし

RBAは地政学リスクに対応

最近の中国政策対応はオーストラリアにとってプラス



【米国】

石破首相がトランプ氏と電話会談

トランプ氏と日米同盟強化の議論をしたい

なるべく早く対面会談を開催することで一致

トランプ氏はとてもフレンドリー、本音で話できる人だ



トランプ氏は韓国大統領、カナダ首相、オーストラリア首相とも電話会談

バイデン米大統領、米東部時間7日午前11時に演説



【中国】

中国人民銀行総裁 緩和的な金融スタンスを継続する

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