東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
毎月勤労統計-現金給与総額（9月）08:30
結果 2.8%
予想 3.0% 前回 2.8%（3.0%から修正）（前年比)
【豪州】
貿易収支（9月）09:30
結果 46.09億豪ドル
予想 54.0億豪ドル 前回 52.84億豪ドル（56.44億豪ドルから修正）（貿易収支)
【中国】
貿易収支（10月）12:26
結果 6791.0億元
予想 N/A 前回 5826.2億元（貿易収支)
結果 957.2億ドル
予想 733.5億ドル 前回 817.1億ドル（貿易収支（ドル建て）)
※要人発言やニュース
【豪州】
ブロックRBA総裁
米選挙の影響を判断するのは時期尚早
トランプ氏勝利後も当面のオーストラリアのインフレ見通しに変化なし
RBAは地政学リスクに対応
最近の中国政策対応はオーストラリアにとってプラス
【米国】
石破首相がトランプ氏と電話会談
トランプ氏と日米同盟強化の議論をしたい
なるべく早く対面会談を開催することで一致
トランプ氏はとてもフレンドリー、本音で話できる人だ
トランプ氏は韓国大統領、カナダ首相、オーストラリア首相とも電話会談
バイデン米大統領、米東部時間7日午前11時に演説
【中国】
中国人民銀行総裁 緩和的な金融スタンスを継続する
※経済指標
【日本】
毎月勤労統計-現金給与総額（9月）08:30
結果 2.8%
予想 3.0% 前回 2.8%（3.0%から修正）（前年比)
【豪州】
貿易収支（9月）09:30
結果 46.09億豪ドル
予想 54.0億豪ドル 前回 52.84億豪ドル（56.44億豪ドルから修正）（貿易収支)
【中国】
貿易収支（10月）12:26
結果 6791.0億元
予想 N/A 前回 5826.2億元（貿易収支)
結果 957.2億ドル
予想 733.5億ドル 前回 817.1億ドル（貿易収支（ドル建て）)
※要人発言やニュース
【豪州】
ブロックRBA総裁
米選挙の影響を判断するのは時期尚早
トランプ氏勝利後も当面のオーストラリアのインフレ見通しに変化なし
RBAは地政学リスクに対応
最近の中国政策対応はオーストラリアにとってプラス
【米国】
石破首相がトランプ氏と電話会談
トランプ氏と日米同盟強化の議論をしたい
なるべく早く対面会談を開催することで一致
トランプ氏はとてもフレンドリー、本音で話できる人だ
トランプ氏は韓国大統領、カナダ首相、オーストラリア首相とも電話会談
バイデン米大統領、米東部時間7日午前11時に演説
【中国】
中国人民銀行総裁 緩和的な金融スタンスを継続する