＜個人投資家の予想＞ 11月07日 14時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム
(6920) レーザーテク 東証プライム
(6180) ＧＭＯメディ 東証グロース
(8439) 東京センチュ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(7201) 日産自 東証プライム
(6226) 守谷輸送機 東証スタンダード
(1365) ｉＦ日経Ｗブ 東証ETF
(3696) セレス 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム
(6920) レーザーテク 東証プライム
(6180) ＧＭＯメディ 東証グロース
(8439) 東京センチュ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(7201) 日産自 東証プライム
(6226) 守谷輸送機 東証スタンダード
(1365) ｉＦ日経Ｗブ 東証ETF
(3696) セレス 東証プライム
出所：MINKABU PRESS