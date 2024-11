■NewJeansダニエルのショートヘア姿に「小顔がさらに際立ってる!」「リアルマチルダすぎる」

【写真】小顔が際立つダニエル(NewJeans)のショートヘア姿

NewJeansの公式Instagramにて、DANIELLE(ダニエル)のショートヘア姿が公開された。

11月4日には韓国のファッション誌『VOGUE KOREA』のデジタル表紙が解禁。ショートヘアで登場したダニエルの姿は世界中のファンから注目を集めていた。

今回「Some Old, Some New and some in between(古いもの、新しいもの、そしてその間のもの)」というキャプションと共に公開されたのは、『VOGUE KOREA』の撮影中に控室でダニエルが撮ったミラーセルフィー。ロングヘアだったダニエルの髪はシースルーバングのショートヘアになっており、新鮮な印象を残している。

1枚目から3枚目は最新ヘアの自撮りショット、4枚目はオレンジ色のロングヘア、5枚目はロングのブロンドヘアにニット帽をかぶったショット、6枚目はダークカラーのロングウェーブヘア、7枚目はぱっつん前髪の黒のロングヘア、その他、お団子やポニーテールなどのアレンジヘアなど、ダニエルがこれまでに披露してきた様々なヘアスタイルが20枚もの写真と共に一挙公開されている。ヘアスタイルだけではなく、メイクやファッションなどみどころ満載だ。

ダニエルの大胆なイメージチェンジに、SNSでは「小顔がさらに際立ってる!」「ショートのダニエルちゃんリアルマチルダすぎる」「ショートまじで似合ってる」「ショートダニエルのビジュがえぐい」など絶賛の声が多く寄せられている。