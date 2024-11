サブウェイに、世界中のレストランに料理素材を提供する「ハインツ」のシェフが初監修したサンドイッチが登場!

「シェフズデミグラス 〜ローストビーフにデミグラスを添えて〜」と「シェフズホワイト 〜ゴロっとかぼちゃのグラタン仕立て〜」が期間限定で販売されます☆

サブウェイ×ハインツ「シェフズデミグラス 〜ローストビーフにデミグラスを添えて〜/シェフズホワイト 〜ゴロっとかぼちゃのグラタン仕立て〜」

発売日:2024年11月13日(水)

サブウェイに、ハインツとコラボレーションした2種類のサンドイッチが登場!

「シェフズデミグラス 〜ローストビーフにデミグラスを添えて〜」は、ハインツ自慢のデミグラスソースと、ローストビーフを贅沢に使った一品です。

「シェフズホワイト 〜ゴロっとかぼちゃのグラタン仕立て〜」は、北海道の雄大な自然の中ではぐくまれたミルクで作ったホワイトソースが使われています。

2種類共、シェフが提供する最高のレシピで味わってほしいとの思いから、サブウェイでは珍しいカスタマイズできないサンドイッチです。

サイドメニューのスープもハインツとコラボし、さらに美味しくリニューアルされます☆

シェフズデミグラス〜ローストビーフにデミグラスを添えて〜

価格:790円(税込)

フォンドヴォーを加えたハインツ自慢のデミグラスソースを使ったサンドイッチ。

香ばしく焼き上げたパンにローストビーフを贅沢に乗せ、うま味たっぷりのデミグラスソースをあわせ、スライスチーズのコクと、トマトのさわやかな酸味でバランスのよいサンドイッチです。

シェフズホワイト〜ゴロっとかぼちゃのグラタン仕立て〜

価格:590円(税込)

北海道の雄大な自然の中ではぐくまれたミルクで作ったホワイトソースを使ったサンドイッチ。

ローズマリーで旨みを引き出したかぼちゃの甘味とホワイトソースの濃厚なミルクの香り、ベーコンとチーズの塩気が食欲をそそります。

濃厚カントリーコーンスープ

価格:390円

ュージーランドのコーンを贅沢に使用したコーンスープ。

コーンの甘みを楽しめる濃厚なスープです。

ゴロゴロ野菜のトマト&クラムスープ

価格:390円

あさりの旨みとさっぱりとしたトマトを合わせたスープ。

あさりの他にたまねぎ、じゃがいも、セロリを入れた具だくさんのスープです。

いい肉の日キャンペーン

期間:2024年11月13日(水)〜11月29日(金)

対象店舗:サブウェイ全店(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)

11月29日の”いい肉の日”に因んだキャンペーンを開催。

期間中、「シェフズデミグラス 〜ローストビーフにデミグラスを添えて〜」通常790円が、100円引きの690円で楽しめます。

※予告なく終了する場合があります

ブラックフライデー特別クーポン

期間:2024年11月25日(月)〜11月29日(金)

配布方法:11月25日(月)に、サブウェイ公式X ・公式Instagramで投稿予定のポスト、メールマガジンで配信予定

定番商品「BLT」のポテトドリンクセット通常920円を、200円引きの720円で楽しめるクーポンが登場。

サブウェイ公式SNSにて配布されます。

※予告なく終了する場合があります

世界中のレストランに料理素材を提供する「ハインツ」のシェフが監修したサンドイッチとスープが登場。

サブウェイの「シェフズデミグラス 〜ローストビーフにデミグラスを添えて〜」と「シェフズホワイト 〜ゴロっとかぼちゃのグラタン仕立て〜」は、2024年11月13日(水)より発売です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハインツのシェフが監修した至福のご褒美サンド!サブウェイ「シェフズデミグラス/ホワイト」 appeared first on Dtimes.