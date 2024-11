モスバーガーの期間限定メニューとして「まぜるシェイク なめらかチョコソース 〜ローストピスタチオ〜」と「ゆず&レモンジンジャーエール 〜アロエ入り〜」が登場!

モスバーガー「まぜるシェイク なめらかチョコソース 〜ローストピスタチオ〜/ゆず&レモンジンジャーエール 〜アロエ入り〜」

販売期間:2024年11月13日(水)〜 2025年3月中旬

モスバーガーに、期間限定で「まぜるシェイク なめらかチョコソース 〜ローストピスタチオ〜」と「ゆず&レモンジンジャーエール 〜アロエ入り〜」が登場!

「まぜるシェイク なめらかチョコソース 〜ローストピスタチオ〜」は、バニラシェイクにチョコソースを合わせ、上からローストピスタチオをトッピングしたシェイクです。

「ゆず&レモンジンジャーエール 〜アロエ入り〜」は柚子とレモン果汁を使用したシロップと、ジンジャーエールを合わせた炭酸ドリンク。

同時に、秋冬の定番サイドメニュー「おしるこ(粒あん)」と「コーンスープ 北海道産コーン使用」も販売されます☆

まぜるシェイク なめらかチョコソース 〜ローストピスタチオ〜

価格:450円(税込)

バニラシェイクにチョコソースを合わせ、上からローストピスタチオをトッピングしたシェイク。

チョコソースには、日本人の好みに合った癖のない味わいが特徴のイタリア産のクーベルチュールチョコレートと、ココアパウダーが使われており、豊かな味わいと深いコクが楽しめます。

ローストし、ダイスカットしたピスタチオをトッピングすることで食感のアクセントを加えるとともに、香ばしい風味や彩りもプラス。

チョコソースとバニラシェイクを混ぜ合わせながら飲むのがおすすめです。

※セット対象外です

※紙素材のカップでの提供となります(一部店内飲食除く)

ゆず&レモンジンジャーエール 〜アロエ入り〜

価格:Sサイズ290円、Mサイズ360円、Lサイズ430円

高知県産柚子と瀬戸内産レモン果汁を使用したシロップと、ジンジャーエールを合わせた炭酸ドリンク。

シロップには、丸ごとすりつぶした柚子ミンチに、果汁とダイス状の皮を加えることで柚子の風味が凝縮されています。

さらに、瀬戸内産レモンの果汁とレモンミンチを加えて爽やかさをプラスしたほか、アロエの葉肉を加えることですっきりとした味わいに整えられた、食感も楽しいメニューです。

柚子の爽やかな酸味と程よい甘みは、バーガー類との相性も良く、お得なセットメニューのドリンクとしてもおすすめ☆

※ゆず果汁0.09%配合、レモン果汁0.05%配合

※アロエ葉肉入り

おしるこ(粒あん)

価格:400円(税込)

秋冬の定番となった、モスオリジナルのおしるこが2024年も登場。

やさしく上品な甘みが特長の北海道産のあずきを使用したおしるこに、北海道産の『はくちょうもち』という品種のもち米でつくった丸餅が入っています。

『はくちょうもち』は、固くなりにくくやわらかさが長持ちするので、テイクアウトにもぴったり。

餅の歯切れのよい食感と、おしるこの程よい甘さが特長の、寒い季節にぴったりなあたたかいデザートです。

コーンスープ 北海道産コーン使用

価格:360円(税込)

北海道産とうもろこしをたっぷりと使用した本格的なスープ。

北海道産とうもろこしと、じっくりと丁寧に炒めたたまねぎが、時間をかけて煮込まれています。

粗めに砕いたとうもろこしを加えることで、とうもろこしそのものの食感も味わえる、コクや甘みが凝縮されたスープです。

チョコレートとピスタチオのコンビネーションを楽しめるシェイクと、柚子とレモンを使ったさわやかな炭酸ドリンクが登場。

モスバーガーにて2024年11月13日から期間限定で販売されるドリンク、サイドメニューの紹介でした☆

