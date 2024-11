モデルで女優の長谷川京子(46)が7日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人らとの写真を披露した。

長谷川はストーリーズで「About last night(=昨夜)」と切り出し、「Finally, we got to have to dinner!!(=ついに食事に行けました)」と報告した。

そして自身がMCを務める5日深夜放送のフジテレビ「トーキョーツキイチMTG(ミーティング)」(深夜2・05)の番組アカウントを添え、「打ち上げでした」と説明。タレントのファーストサマーウイカらとの写真を披露した。

続く投稿で「みんなに番組の名前入りタオルを用意してくれたCOCOちゃん」とコメント。元外資系航空会社のキャビンアテンダント(CA)の経歴を持つ吉本興業所属のお笑い芸人「CRAZY COCO」の写真を公開し、「流石、元CAさん」と感心した。