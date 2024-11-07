古橋亨梧が１年ぶりの復帰！ 日本代表、Ｗ杯アジア最終予選に臨むメンバー27人を発表
日本サッカー協会は11月7日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選（3次予選）に臨む日本代表メンバーを発表した。
9月と10月の4試合で3勝1分の結果を残してグループCの首位に立っている日本代表は、11月15日にインドネシア代表、19日に中国代表といずれもアウェーで戦う。
この大事な2連戦に向けて、森保一監督は27人を招集。初招集はゼロだったが、FW古橋亨梧が昨年10月以来、DF橋岡大樹が今年6月以来の復帰を果たしている。
一方でDF冨安健洋（アーセナル）、DF伊藤洋輝（バイエルン）、FW上田綺世（フェイエノールト）、FW浅野拓磨（マジョルカ）などは、負傷を抱えているため今回の招集メンバーからは外れている。
11月の2連戦に臨む日本代表メンバーは以下の通り。
【GK】
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷晃生（FC町田ゼルビア）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
【DF】
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
橋岡大樹（ルートン／イングランド２部）
瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
高井幸大（川崎フロンターレ）
【MF／FW】
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
南野拓実（モナコ／フランス）
古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド２部）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
堂安律（フライブルク／ドイツ）
田中碧（リーズ／イングランド２部）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）
（ABEMA NEWS）