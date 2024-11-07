日本サッカー協会は11月7日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選（3次予選）に臨む日本代表メンバーを発表した。

【映像】日本代表メンバー発表会見

9月と10月の4試合で3勝1分の結果を残してグループCの首位に立っている日本代表は、11月15日にインドネシア代表、19日に中国代表といずれもアウェーで戦う。

この大事な2連戦に向けて、森保一監督は27人を招集。初招集はゼロだったが、FW古橋亨梧が昨年10月以来、DF橋岡大樹が今年6月以来の復帰を果たしている。

一方でDF冨安健洋（アーセナル）、DF伊藤洋輝（バイエルン）、FW上田綺世（フェイエノールト）、FW浅野拓磨（マジョルカ）などは、負傷を抱えているため今回の招集メンバーからは外れている。

11月の2連戦に臨む日本代表メンバーは以下の通り。

【GK】

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

谷晃生（FC町田ゼルビア）

鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

【DF】

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）

板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）

橋岡大樹（ルートン／イングランド２部）

瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）

菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）

高井幸大（川崎フロンターレ）

【MF／FW】

遠藤航（リヴァプール／イングランド）

伊東純也（スタッド・ランス／フランス）

南野拓実（モナコ／フランス）

古橋亨梧（セルティック／スコットランド）

守田英正（スポルティング／ポルトガル）

大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド２部）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

三笘薫（ブライトン／イングランド）

小川航基（NEC／オランダ）

前田大然（セルティック／スコットランド）

旗手怜央（セルティック／スコットランド）

堂安律（フライブルク／ドイツ）

田中碧（リーズ／イングランド２部）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）

（ABEMA NEWS）

