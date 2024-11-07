¤¬¤óºÆ¡¹ºÆÈ¯¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡¡¤¬¤óºÆÈ¯»þ¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡×¡Ö¥Ö¥í¥°¤â¼Ì¿¿¤â»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡×£²Ëç¤À¤±»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿
¡¡¤¬¤ó¤Î¡ÖºÆ¡¹ºÆÈ¯¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¡¦¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºÆÈ¯¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¡¹È¯¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£°£¹Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¡¢£³¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¸ÅÂ¼¤Ï¡¢£±£²Ç¯£³·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£±¤Î»ÒµÜðô¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢»ÒµÜ¤òÁ´Å¦¤·¤¿¡££±£·Ç¯£³·î¤ËºÆÈ¯¤·¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤È¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢°å»Õ¤«¤é¤Ï´²²ò¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯£±£±·î¤Ë¡ÖºÆ¡¹È¯¡×¡£¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¬¡¢£²£³Ç¯£±·î¤ËºÆ¡¹ºÆÈ¯¤¬È¯³Ð¡£¸½ºß¤â¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£´Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö£²£°£±£·Ç¯£³·î¤ËºÆÈ¯¤·¤¿»þ¤ÏºÆÈ¯¤¬¤ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡×¤ÈºÆÈ¯¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¥Ö¥í¥°¤â¤Û¤È¤ó¤É¥¢¥Ã¥×¤»¤º¼Ì¿¿¤â»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¡µÏ¿¤È¤·¤Æ»£¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Î¼Ì¿¿¡õ¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤¿Æü¤ËÂ©»Ò¤¬»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡×¤È¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤¿Æü¤ò´Þ¤á¡¢£²Ëç¤·¤«¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÆÈ¯¸å¤Î¼£ÎÅ¤Ç¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¡¹Í¤¨Êý¤â¥¬¥é¥ê¡×¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸ÅÂ¼¡£¡ÖºÆ¡¹È¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¡¤¬¤ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¶¦Â¸¡¡¤È¤â¤ËÂ¸ºß¤òÇ§¤á¹ç¤Ã¤Æ¤Í¡¡¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Çº£¤òÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆ¡¹È¯¤Î»þ¤Ë¤Ï¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£