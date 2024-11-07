大成建は一時Ｓ高、上限１６．４１％の自社株買いを好感

大成建設<1801.T>は一時ストップ高。午後１時ごろ、取得上限３０００万株（自己株式を除く発行済み株数の１６．４１％）、または１５００億円とする大規模な自社株買いの実施を発表した。期間は１１月８日から来年１１月７日まで。これを好感した買いが向かっている。



同時に４～９月期連結決算を発表し、売上高は前年同期比２９．０％増の９５２２億９８００万円、純利益は同３．０倍の４４８億４９００万円だった。企業の堅調な設備投資意欲に伴う民間投資の持ち直しと底堅い公共投資が追い風となった。投資有価証券売却益の増加も寄与した。あわせて、通期の純利益予想を前期比２．１倍の８３０億円（従来予想６５０億円）へ上方修正した。売上高、営業利益見通しに変更はない。



出所：MINKABU PRESS