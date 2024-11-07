森保ジャパン、インドネシア＆中国戦のメンバー発表！ アウェー２連戦で古橋が復帰！ 三笘、伊東、久保らも招集
日本サッカー協会は11月７日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選に臨む日本代表のメンバーを発表した。
９月にスタートした同予選で、森保ジャパンはここまで３勝１分の無敗でグループ首位をキープ。迎えた11月シリーズの２連戦はともに敵地で、15日にインドネシア代表と、19日に中国代表と対戦する。
古橋亨梧、橋岡大樹が代表復帰。また上田綺世が怪我で招集外となった。
アウェー２試合を戦うメンバーは、以下のとおり。
【画像】日本代表を応援する「美女サポーター」を厳選！
アウェー２試合を戦うメンバーは、以下のとおり。
GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷 晃生（FC町田ゼルビア）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
橋岡大樹（ルートン／イングランド）
瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
高井幸大（川崎フロンターレ）
MF/FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
南野拓実（モナコ／フランス）
古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘 薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フライブルク／ドイツ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
９月にスタートした同予選で、森保ジャパンはここまで３勝１分の無敗でグループ首位をキープ。迎えた11月シリーズの２連戦はともに敵地で、15日にインドネシア代表と、19日に中国代表と対戦する。
古橋亨梧、橋岡大樹が代表復帰。また上田綺世が怪我で招集外となった。
アウェー２試合を戦うメンバーは、以下のとおり。
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アウェー２試合を戦うメンバーは、以下のとおり。
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷 晃生（FC町田ゼルビア）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
橋岡大樹（ルートン／イングランド）
瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
高井幸大（川崎フロンターレ）
MF/FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
南野拓実（モナコ／フランス）
古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘 薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フライブルク／ドイツ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）
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