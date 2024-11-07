M4のMac mini、MacBook Pro、iMacがサイレント値引きされてるのご存知？ #Amazon冬支度セール
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年11月4日（月） 9:00 〜 2024年11月12日（火） 23:59まで「冬支度セール」を開催中。
現在、Apple Intelligenceにも対応し、最新のM4チップを搭載した最軽量の「2024 Mac mini」やディスプレイ付きデスクトップの「2024 iMac」など、Apple（アップル）の新作アイテムが事前予約でお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年11月7日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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すべてが新しい、超コンパクトボディの2024年版Mac miniが早くもセール価格で登場！
Apple 2024 Mac mini: 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB, 256GB SSD
90,970円
（公式価格から4％オフ）
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Apple 2024 Mac mini: 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB, 512GB SSD
119,758円
（公式価格から4％オフ）
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Apple 2024 Mac mini: 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ, 24GB, 512GB SSD
148,545円
（公式価格から4％オフ）
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Apple 2024 Mac mini: 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ, 24GB, 512GB SSD
209,960円
（公式価格から4％オフ）
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驚異的なパワーのM4チップを搭載した、14インチMacBook Proも4％オフとお買い得！
Apple 2024 MacBook Pro (14インチ, 10コアCPUと10コアGPU搭載Apple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 1TB) - スペースブラック
267,535円
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Apple 2024 MacBook Pro (14インチ, 10コアCPUと10コアGPU搭載Apple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 512GB) - スペースブラック
238,747円
（公式価格から4％オフ）
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Apple 2024 MacBook Pro (14インチ, 14コアCPUと20コアGPU搭載Apple M4 Proチップ, 24GB ユニファイドメモリ, 1TB) - シルバー
382,687円
（公式価格から4％オフ）
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どんな空間もスタ イリッシュに演出するオールインワンデスクトップ、2024 iMacをお得に買うなら冬支度セールで！
Apple 2024 iMac (24インチ, 8コアCPUと8コアGPU搭載Apple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - シルバー
190,768円
（公式価格から4％オフ）
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Apple 2024 iMac (24インチ, 8コアCPUと8コアGPU搭載Apple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - ブルー
190,768円
（公式価格から4％オフ）
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Apple 2024 iMac (24インチ, 8コアCPUと8コアGPU搭載Apple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - グリーン
190,768円
（公式価格から4％オフ）
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Apple 2024 iMac (24インチ, 8コアCPUと8コアGPU搭載Apple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - ピンク
190,768円
（公式価格から4％オフ）
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【既存モデルもセール中】
11％オフも。最大24GB のユニファイドメモリを搭載した13インチMacBook Airもお得に購入可能！
2022 13インチMacBook Air: 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD - ミッドナイト
133,111円
（11％オフ）
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2022 13インチMacBook Air: 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD - シルバー
133,111円
（11％オフ）
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ミニなのにパワフル。8.3インチのiPad mini（第6世代）が17％オフとお得な価格で販売中！
2021 Apple iPad mini (Wi-Fi, 64GB) - スペースグレイ
70,800円
（17％オフ）
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2021 Apple iPad mini (Wi-Fi, 64GB) - パープル
70,800円
（17％オフ）
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
「冬支度セール」は、11月12日（火）23時59分まで開催中！
Source:「冬支度セール」