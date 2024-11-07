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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年11月4日（月） 9:00 〜 2024年11月12日（火） 23:59まで「冬支度セール」を開催中。

現在、Apple Intelligenceにも対応し、最新のM4チップを搭載した最軽量の「2024 Mac mini」やディスプレイ付きデスクトップの「2024 iMac」など、Apple（アップル）の新作アイテムが事前予約でお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年11月7日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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すべてが新しい、超コンパクトボディの2024年版Mac miniが早くもセール価格で登場！

Apple 2024 Mac mini: 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB, 256GB SSD 90,970円 （公式価格から4％オフ） Amazonで見る PR PR

Apple 2024 Mac mini: 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB, 512GB SSD 119,758円 （公式価格から4％オフ） Amazonで見る PR PR

Apple 2024 Mac mini: 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ, 24GB, 512GB SSD 148,545円 （公式価格から4％オフ） Amazonで見る PR PR

Apple 2024 Mac mini: 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ, 24GB, 512GB SSD 209,960円 （公式価格から4％オフ） Amazonで見る PR PR

驚異的なパワーのM4チップを搭載した、14インチMacBook Proも4％オフとお買い得！

Apple 2024 MacBook Pro (14インチ, 10コアCPUと10コアGPU搭載Apple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 1TB) - スペースブラック 267,535円 Amazonで見る PR PR

Apple 2024 MacBook Pro (14インチ, 10コアCPUと10コアGPU搭載Apple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 512GB) - スペースブラック 238,747円 （公式価格から4％オフ） Amazonで見る PR PR

Apple 2024 MacBook Pro (14インチ, 14コアCPUと20コアGPU搭載Apple M4 Proチップ, 24GB ユニファイドメモリ, 1TB) - シルバー 382,687円 （公式価格から4％オフ） Amazonで見る PR PR

どんな空間もスタ イリッシュに演出するオールインワンデスクトップ、2024 iMacをお得に買うなら冬支度セールで！

Apple 2024 iMac (24インチ, 8コアCPUと8コアGPU搭載Apple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - シルバー 190,768円 （公式価格から4％オフ） Amazonで見る PR PR

Apple 2024 iMac (24インチ, 8コアCPUと8コアGPU搭載Apple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - ブルー 190,768円 （公式価格から4％オフ） Amazonで見る PR PR

Apple 2024 iMac (24インチ, 8コアCPUと8コアGPU搭載Apple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - グリーン 190,768円 （公式価格から4％オフ） Amazonで見る PR PR

Apple 2024 iMac (24インチ, 8コアCPUと8コアGPU搭載Apple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - ピンク 190,768円 （公式価格から4％オフ） Amazonで見る PR PR

【既存モデルもセール中】

11％オフも。最大24GB のユニファイドメモリを搭載した13インチMacBook Airもお得に購入可能！

2022 13インチMacBook Air: 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD - ミッドナイト 133,111円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

2022 13インチMacBook Air: 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD - シルバー 133,111円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

ミニなのにパワフル。8.3インチのiPad mini（第6世代）が17％オフとお得な価格で販売中！

2021 Apple iPad mini (Wi-Fi, 64GB) - スペースグレイ 70,800円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

2021 Apple iPad mini (Wi-Fi, 64GB) - パープル 70,800円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Apple公式の新着商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

「冬支度セール」は、11月12日（火）23時59分まで開催中！

Source:「冬支度セール」