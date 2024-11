2024年11月5日にアメリカ大統領選挙が実施され、ドナルド・トランプ氏が大統領に返り咲くことが確実となりました。大手メディアが実施した事前の世論調査では接戦が予想されていたのですが、記事作成時点でトランプ氏は7つの激戦州のうち5州での勝利や過半数を大きく超える選挙人の獲得を確実にしています。この選挙結果について、予測賭博市場では2024年10月前半からトランプ氏勝利の予想が多数派になっていたことが話題となっています。

Last night, Polymarket proved the wisdom of markets over the polls, the media, and the pundits.



Polymarket consistently and accurately forecasted outcomes well ahead of all three, demonstrating the power of high volume, deeply liquid prediction markets like those pioneered by…— Polymarket (@Polymarket) November 6, 2024

I just got word that the Trump campaign HQ literally found out they were winning from Polymarket.



History was made today.



Surreal— Shayne Coplan (@shayne_coplan) November 6, 2024

Polymarketは世の中の多様な事柄の結果について予想し、正解者にオッズに応じた報酬を支払うサービスです。記事作成時点では「トランプ氏はガザでの戦争を100日以内に終結させられるか?」「トランプ氏はJFKファイルを機密解除するか?」「トランプ氏は100日以内に不法移民の強制送還を実施するか?」といったお題が掲載されています。Polymarketで行われた2024年アメリカ大統領選挙の勝者予想の結果が以下で、赤線がトランプ氏、青線がカマラ・ハリス氏、グレーの線がジョー・バイデン氏へのベットです。。2024年5月からトランプ氏勝利を予想するユーザーが多数派を占め、2024年6月のテレビ討論会直後にはバイデン氏の勝率がガクッと下がりました。その後、民主党の候補者がハリス氏に変わると接戦状態になりましたが、2024年10月にはトランプ氏有利に傾き、そのまま投票日までトランプ氏有利の状態が続きました。一方で、大手メディアの世論調査では接戦が予想されていました。例えばNBCニュースが2024年11月に実施した世論調査ではトランプ氏とハリス氏の支持率が同率49%となっていました。また、ニューヨーク・タイムズの投票日直前の世論調査ではトランプ氏の支持率が48%、ハリス氏の支持率が49%でわずかにハリス氏有利の情勢とされていました。Polymarketは「Polymarkeの予測は世論調査やメディア、専門家よりも一貫して正確だった」「我々は流動性の高い予測市場の威力を実証した」とアピールしています。また、Polymarketのシェーン・コプランCEOは「トランプ陣営がPolymarketの結果を参照していたと聞いた」とXに投稿しています。なお、ロイターによると、Polymarketユーザーの中にはトランプ氏の勝利に4000万ドル(約62億円)を賭けたユーザーも存在するとのこと。トランプ氏が正式に大統領に指名されれば、当該ユーザーは8000万ドル(約123億円)を手にする予定です。