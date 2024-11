「サンリオキャラクターズ」と『Yes!プリキュア5GoGo!』がコラボレーションしたオリジナルデザインのコラボグッズ全22種が登場!

サンリオキャラクターズがプリキュアたちのコスチュームを身にまとい、キュートに大変身したアートが使用されています☆

サンリオ「サンリオキャラクターズ」×『Yes!プリキュア5GoGo!』コラボグッズ

スケジュール:

サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー他 ※一部取扱いの無い店舗もあります発売日:2024年11月21日(木)販売個数制限:11月21日(木)〜11月27日(水)までは、一人につき各アイテム各キャラクター2個まで、シークレットチャームは6個まで、シークレットアクリルスタンドは8個までの販売※複数人分まとめてのお会計や並び直しはしないでください※11月21日(木)〜11月27日(水) までは店頭・電話での取り置き不可※在庫についての問合せに関して、状況により対応できない場合があります※状況により、予告なく制限が変更になる場合があります。また、店舗により販売方法が異なる場合がありますサンリオオンラインショップ発売日:2024年11月21日(木) 10:00販売店舗:サンリオオンラインショップ本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店販売個数制限:11月21日(木)〜11月27日(水) までは一人につき各アイテム各キャラクター2個まで、シークレットチャームは6個まで、シークレットアクリルスタンドは8個までの販売※状況により、予告なく制限が変更になる場合があります

「サンリオキャラクターズ」と、2008年2月よりテレビ朝日系列で放送された人気アニメ『Yes!プリキュア5GoGo!』がコラボレーション!

オリジナルデザインのマスコットホルダーやリボン形のバッグチャーム、アニメ内に登場する変身アイテム『キュアモ』モチーフのミラー&コームなど全22種のコラボグッズが登場します。

「プリキュア」たちのコスチュームに変身したサンリオの人気キャラクターたちと、「サンリオキャラクター」の耳や帽子をつけた「プリキュア」たちは、今回のコラボレーションのために描き下ろしたデザイン。

「マイメロディ×キュアドリーム」「ハローキティ×キュアルージュ」「ポムポムプリン×キュアレモネード」「シナモロール×キュアミント」「タキシードサム×キュアアクア」「クロミ×ミルキィローズ」の組み合わせです。

各「サンリオキャラクター」のファンはもちろん、当時アニメを見ていた方たちや、「プリキュア」シリーズのファンの方々がうきうき、ワクワクするような、見て、使って、ハッピーになれるグッズがラインナップ☆

サンリオの人気キャラクターと「プリキュア」がセットになったマスコットホルダーは、バッグにつけると、なかよく揺れ、一緒にお出かけするのが楽しくなります。

バッグのデコレーションにぴったりなリボン形のバッグチャームには、サンリオのキャラクターと「プリキュア」のペアデザインが入ったアクリルチャーム付きです。

そのほか、プリキュアに変身するときに使用する携帯電話型の変身アイテム「キュアモ」をモチーフにしたミラー&コームや、キュアモ型ポーチがついたエコバッグ、パワーアップアイテムである「キュアフルーレ」などをモチーフにしたシークレットチャームなど、全22アイテムを展開。

「サンリオキャラクターズ」がキュートに大変身した『Yes!プリキュア5GoGo!』との特別なコレクションの一部を紹介していきます☆

マスコットホルダー

価格:各3,696円(税込)

種類:全6種(マイメロディ×キュアドリーム、ハローキティ×キュアルージュ、ポムポムプリン×キュアレモネード、シナモロール×キュアミント、タキシードサム×キュアアクア、クロミ×ミルキィローズ)

「サンリオキャラクターズ」の耳や帽子をつけた「プリキュア」たちと、「プリキュア」コーデをした「サンリオキャラクターズ」が特徴的なオリジナルデザインのマスコットホルダー。

マスコットホルダーの高さは約20センチと大きめなサイズなので、ぬいぐるみのようにおうちに飾って楽しむのもおすすめです☆

※サイズはキャラクターによって異なります

マイメロディ×キュアドリーム マスコットホルダー

ピンクのコスチュームがキュートな「キュアドリーム」と「マイメロディ」!

「キュアドリーム」の特徴的なヘアスタイルに、「マイメロディ」の耳がよく似合います。

ハローキティ×キュアルージュ マスコットホルダー

しっかり者の「キュアルージュ」は、「ハローキティ」とコンビに!

2人とも赤いコスチュームが似合っています。

ポムポムプリン×キュアレモネード マスコットホルダー

「キュアレモネード」は、「ポムポムプリン」とおそろいになっています。

ブラウンのベレー帽がおしゃれです☆

シナモロール×キュアミント マスコットホルダー

おっとりしたお姉さん「キュアミント」とラブリーな「シナモロール」

グリーンのコスチュームが爽やかです。

タキシードサム×キュアアクア マスコットホルダー

「タキシードサム」は、クールな「キュアアクア」とおそろいのブルーのコスチューム姿に。

ピンクのリボンが映える帽子もよく似合っています☆

クロミ×ミルキィローズ マスコットホルダー

「ミルキィローズ」と「クロミ」は、凛々しい表情もおそろい!

大人っぽいパープルのコスチュームに身を包んでいます。

バッグチャーム

価格:各1,496円(税込)

種類:全6種(マイメロディ×キュアドリーム、ハローキティ×キュアルージュ、ポムポムプリン×キュアレモネード、シナモロール×キュアミント、タキシードサム×キュアアクア、クロミ×ミルキィローズ)

ペアを組んだサンリオのキャラクターと「プリキュア」たちをイメージしたカラーリボンと煌めくストーンで仕上げたバッグチャーム。

揺れるハートのアクリルチャームにはペアキャラクターがデザインされています。

チェーンにはナスカンが付いているので、バッグなどに取り付けやすいのもポイントです。

マイメロディ×キュアドリーム バッグチャーム

大きなピンクのリボンは「マイメロディ×キュアドリーム」のバッグチャーム。

ハートのアクリルチャームには、キュートなポーズの2人がいます☆

ハローキティ×キュアルージュ バッグチャーム

目を引く赤いリボンのチャームは、「ハローキティ×キュアルージュ」のバッグチャーム。

ハート型アクリルチャームには、かっこよくポーズを決める2人がプリントされています。

ポムポムプリン×キュアレモネード バッグチャーム

落ち着いたイエローにブルーのストーンがおしゃれな「ポムポムプリン×キュアレモネード」のバッグチャーム。

「ポムポムプリン」たちのかわいいポージングにも注目です。

シナモロール×キュアミント バッグチャーム

涼やかなミントグリーンの大きなリボンは、「シナモロール×キュアミント」のバッグチャーム。

バッグをよりおしゃれに飾ってくれます。

タキシードサム×キュアアクア バッグチャーム

高級感あるブルーに赤いストーンが映える「タキシードサム×キュアアクア」のバッグチャーム。

クールにポーズをする2人がデザインされたハート型チャームも、爽やかなブルーです。

クロミ×ミルキィローズ バッグチャーム

大人っぽいパープルの「クロミ×ミルキィローズ」のバッグチャーム。

おしゃれにポーズをとる「クロミ」と「ミルキィローズ」がデザインされたハート型チャームもかわいい!

エコバッグ

価格:2,497円(税込)

変身アイテム「キュアモ」をモチーフにしたポーチに収納できる便利なエコバッグ。

エコバッグには、サンリオのキャラクターと「プリキュア」たちが総柄でデザインされています☆

ミラー&コーム

価格:990円(税込)

変身アイテム「キュアモ」をモチーフにしたミラー付きケースとコームのセット。

ポーチに入れて持ち運びやすいサイズです。

シークレットチャーム

価格:880円(税込)

「プリキュア」たちが必殺技を繰り出すパワーアップアイテム「キュアフルーレ」と「ミルキィミラー」をモチーフにしたチャーム。

ブラインドパッケージのため、開封時まで中身はお楽しみです!

「サンリオキャラクターズ」と『Yes!プリキュア5GoGo!』が待望のコラボレーションをした、キュートなグッズ!

『Yes!プリキュア5GoGo!×サンリオキャラクターズ』コラボレーションシリーズは、サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーやサンリオオンラインショップ各店舗にて、2024年11月21日(木)より販売開始です。

