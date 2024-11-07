·§ÅÄÍË»Ò¡¡¡È¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¡É¤È¡Ä¼«¿È¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î¸ÀÆ°¤Ë¡ÖËÜ¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÅÄÍË»Ò¡Ê42¡Ë¤¬6Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖTOKYO¡¡SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë¿Íµ¤·Ý¿Í¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯4·î¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¡¢¸½ºß¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡Öµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤È²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡·§ÅÄ¤Ï¡Öµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¤Ç¥²¥¹¥È¤Ç¤¤¤é¤·¤Æ¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç1°Ì¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈËÜµ¤¤Ç¤¹¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¡¢LINE¤Î¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈÍ»¹ç¤·¤è¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´ë²è¤Ïº£¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°ì½ï¤Î´ë²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï1²ó¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´Ø·¸¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡Ù¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤Ë¡Èµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¡ª¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡×¤È·§ÅÄ¡£¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡È¤·¤¿¡ª¡É¤Ã¤Æµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡©¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎËÜ¿Í¤«¤é¤Î¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²ø¤·¤à¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£º£¡¢LINE¸«¤»¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢»öÌ³Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤à¤·¤í»ä¡¢ÆÈ¿È¤Ç¤¹¤·¡¢µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤âÆÈ¿È¤è¤Í¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤´ÈÓ¤°¤é¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¤âÊÌ¤Ë²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¡È¤´ÈÓ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ëµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡·§ÅÄ¤Ï2012Ç¯¤Ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢15Ç¯¤ËÂè2»Ò¼¡½÷¡¢18Ç¯¤ËÂè3»Ò»°½÷¤ò½Ð»º¡£23Ç¯4·î¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£