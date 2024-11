今年で10年目を迎えた11月3日の『レコードの日2024』に、矢野顕子の『はじめてのやのあきこ』『矢野顕子、忌野清志郎を歌う』のアナログ盤、手嶌 葵のロングセラーアルバム『I Love Cinemas - Premium Edition -』が初アナログ化して発売された。『はじめてのやのあきこ』は矢野顕子のデビュー30 周年記念碑として企画され、2006年にCD、2015年にアナログレコード(LP盤)として発売された6人のゲストアーティストを迎え制作した記念アルバム。

発売日:2024年11月3日形態:生産限定アナログLP盤*重量盤価格:4,400円(税込)/ 4,000円(税抜)商品番号:YCJW-10015Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBHJ416K商品ページ:https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1176【収録曲】収録曲数:全7曲SIDE A01. 自転車でおいで(槇原敬之との共演)作詞:糸井重里 作曲:矢野顕子 from Album「GRANOLA」1987.11.2102. 中央線(小田和正との共演)作詞・作曲:MIYA (宮沢和史)from Album「SUPER FOLK SONG」1992.06.0103. PRESTO (Acoustic Version)作詞・作曲:矢野顕子・岸田繁 from SG「PRESTO」with 岸田繁(くるり)2006.02.0104. ごはんができたよ(YUKI との共演)作詞・作曲:矢野顕子 from Album「ごはんができたよ」1980.10.01SIDE B01. 架空の星座(井上陽水との共作・共演)作詞:井上陽水 作曲:矢野顕子 *今作のためのオリジナル書き下ろし02. ひとつだけ(忌野清志郎との共演)作詞・作曲:矢野顕子 from Album「ごはんができたよ」1980.10.0103. そこのアイロンに告ぐ(上原ひろみとの共演)作詞・作曲:矢野顕子 from Album「峠のわが家」1986.02.21【特典内容「メガジャケット」対象店舗:Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBHJ416K

発売日:2024年11月3日形態:生産限定アナログLP盤(2枚組)*重量盤価格:6,050円(税込)/ 5,500円(税抜)商品番号:YCJW-10013〜4Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBHJ3JDX商品ページ:https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1175【収録曲】2枚組アナログレコード『The Rose〜I Love Cinemas〜』【SIDE A】1.The Rose(「ローズ」より)2.Moon River(「ティファニーで朝食を」より)3.Calling You(「バグダッド・カフェ」より)4.Raindrops Keep Fallin’On My Head(「明日に向って撃て!」より)5.Over The Rainbow(「オズの魔法使」より)【SIDE B】1.Beauty And The Beast(「美女と野獣」より)2.What Is A Youth?(「ロミオとジュリエット」より)3.Alfie(「アルフィー」より)4.The Rose(extra ver.)『La Vie En Rose 〜I Love Cinemas〜』【SIDE A】1.Winter Light(「秘密の花園」より)2.Smile(「モダン・タイムス」より)3.La Vie En Rose(「麗しのサブリナ」より)4.A Dream Is A Wish Your Heart Makes(「シンデレラ」<アニメーション>より)5.Song Of Green Mansions(「緑の館」より)【SIDE B】1.Secret Kingdom(「シンデレラ」<実写>より)2.Night And Day(「コンチネンタル/離婚協奏曲」より)3.Wouldn’t It Be Loverly?(「マイ・フェア・レディ」より)4.Fascination(「昼下りの情事」より)5.Edelweiss(「サウンド・オブ・ミュージック」より)6.Angel(「シティ・オブ・エンジェル」より)【特典内容「メガジャケット」対象店舗:Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBHJ3JDX