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03. PRESTO (Acoustic Version¡Ë
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²Á³Ê¡§6,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ 5,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
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2.Moon River¡Ê¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÇÄ«¿©¤ò¡×¤è¤ê¡Ë
3.Calling You¡Ê¡Ö¥Ð¥°¥À¥Ã¥É¡¦¥«¥Õ¥§¡×¤è¤ê¡Ë
4.Raindrops Keep Fallin¡ÇOn My Head¡Ê¡ÖÌÀÆü¤Ë¸þ¤Ã¤Æ·â¤Æ¡ª¡×¤è¤ê¡Ë
5.Over The Rainbow¡Ê¡Ö¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¡×¤è¤ê¡Ë
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1.Beauty And The Beast¡Ê¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤è¤ê¡Ë
2.What Is A Youth?¡Ê¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤è¤ê¡Ë
3.Alfie¡Ê¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¡×¤è¤ê¡Ë
4.The Rose¡Êextra ver.¡Ë
¡ØLa Vie En Rose ¡ÁI Love Cinemas¡Á¡Ù
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1.Winter Light¡Ê¡ÖÈëÌ©¤Î²Ö±à¡×¤è¤ê¡Ë
2.Smile¡Ê¡Ö¥â¥À¥ó¡¦¥¿¥¤¥à¥¹¡×¤è¤ê¡Ë
3.La Vie En Rose¡Ê¡ÖÎï¤·¤Î¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡×¤è¤ê¡Ë
4.A Dream Is A Wish Your Heart Makes¡Ê¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¡ã¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ä¤è¤ê¡Ë
5.Song Of Green Mansions¡Ê¡ÖÎÐ¤Î´Û¡×¤è¤ê¡Ë
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1.Secret Kingdom¡Ê¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¡ã¼Â¼Ì¡ä¤è¤ê¡Ë
2.Night And Day¡Ê¡Ö¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë/Î¥º§¶¨ÁÕ¶Ê¡×¤è¤ê¡Ë
3.Wouldn¡Çt It Be Loverly?¡Ê¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥§¥¢¡¦¥ì¥Ç¥£¡×¤è¤ê¡Ë
4.Fascination¡Ê¡ÖÃë²¼¤ê¤Î¾ð»ö¡×¤è¤ê¡Ë
5.Edelweiss¡Ê¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤è¤ê¡Ë
6.Angel¡Ê¡Ö¥·¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤è¤ê¡Ë
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