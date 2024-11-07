中国甘粛省敦煌市、１〜１０月の観光客数８００万人超す

3日、莫高窟を訪れた観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

【新華社敦煌11月7日】中国甘粛省敦煌市はここ数年、観光優遇策やPR強化、航空路線の新規開設と増便などを通じて質の高い発展を推進している。市文化・観光部門によると、1月1日〜10月31日に莫高窟（ばっこうくつ）や鳴沙山・月牙泉など六大風景区を訪れた観光客は延べ823万5450人で、2023年通年の705万4800人を上回った。

中国甘粛省敦煌市、１〜１０月の観光客数８００万人超す

2日、多くの観光客が訪れた鳴沙山・月牙泉風景区。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

中国甘粛省敦煌市、１〜１０月の観光客数８００万人超す

2日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

中国甘粛省敦煌市、１〜１０月の観光客数８００万人超す

2日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

中国甘粛省敦煌市、１〜１０月の観光客数８００万人超す

2日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

中国甘粛省敦煌市、１〜１０月の観光客数８００万人超す

2日、大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

中国甘粛省敦煌市、１〜１０月の観光客数８００万人超す

2日、大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

中国甘粛省敦煌市、１〜１０月の観光客数８００万人超す

2日、大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

中国甘粛省敦煌市、１〜１０月の観光客数８００万人超す

2日、大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

中国甘粛省敦煌市、１〜１０月の観光客数８００万人超す

3日、莫高窟を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

中国甘粛省敦煌市、１〜１０月の観光客数８００万人超す

3日、莫高窟を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）

中国甘粛省敦煌市、１〜１０月の観光客数８００万人超す

3日、莫高窟を見学する観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）