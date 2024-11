ZEROBASEONE、Kep1er、izna、東京ドームで開催のLAPONEアーティスト合同ライブ「LAPOSTA」に出演決定！

LAPONEグループ所属アーティスト5組の合同ライブ「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」の東京ドーム公演に出演するゲストアーティストと出演日が発表された。2023年の初開催から来年で3度目の開催となる“LAPOSTA”。2025年は東京ドームとその他周辺施設を舞台に、過去最大規模で1週間にわたってさまざまな公演・企画の実施を予定している。先日、1月31日(金)、2月1日(土)、2月2日(日)の東京ドーム公演にそれぞれJO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEが出演することが発表された。

今回、ゲストアーティストとして1月31日(金)に、グローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS PLANET」から誕生した第5世代K-POPボーイズグループZEROBASEONEの出演が決定。2月1日(土)には、Mnetのサバイバルオーディション番組「Girls Planet 999:少女祭典」からデビューしたガールズグループKep1erと、Mnetのサバイバルオーディション番組「I-LAND2」を通じて誕生したガールズグループiznaの2組の出演が決定。その他の公演や企画については後日発表される予定だ。

■公演概要

「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」

会場:東京ドーム



【スケジュール】

・2025年1月31日(金) 開場 16:00/開演 18:00

出演:JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE、ZEROBASEONE



・2025年2月1日(土) 開場 16:00/開演 18:00

出演:JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE、Kep1er、izna



・2025年2月2日(日) 開場 14:00/開演 16:00

出演:JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE



【チケット先行受付】

・OFFICIAL FANCLUB 会員先行

11月8日(金)12:00〜11月17日(日)23:59 当落発表:11月27日(水)20:00



〇申込者

JO1/INI/DXTEEN/ME:I/IS:SUE OFFICIAL FANCLUB or Kep1er JAPAN OFFICIAL FANCLUB or ZEROSE JAPANにご入会の方



〇同行者

同行者登録は不要、FC会員以外の方もお申込み可能



・dカードGOLD先行

11月25日(月)12:00〜12月1日(日)23:59 当落発表:12月11日(水)20:00

※専用入場レーンからのご入場となります。一般入場レーンと案内が異なります。



「dカードGOLD」先行の詳細はこちら



【チケット料金】

指定席:15,400円(税込)



※別途プレイガイド手数料が発生いたします

※3歳以上有料、3歳未満入場不可

※お1人様1公演につき4枚まで申込可能



■関連リンク

「LAPOSTA」特設サイト