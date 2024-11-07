¡ØºÇ¹â¤Î¥Ë¥»¥³¥¤¡Ù¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¥ó¥³¡¼ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·ºî¡ª¡¡¥È¥¥á¥¡õÅüÊ¬120¡ó¤ÎµÜÄî¥é¥Ö¥³¥á»þÂå·à¡Ø¥ª¥ìÍÍÊÅ²¼¤ÈÅ®°¦Ì¤Ëþ¡ÙÆüËÜ½é¾åÎ¦
¡¡¸½Âå¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¥ª¥ìÍÍÊÅ²¼¤Ë»Å¤¨¤ë´ñÁÛÅ·³°¡õ¶»¥¥å¥ó¤Î¥é¥Ö¥³¥á»þÂå·à¡Ø¥ª¥ìÍÍÊÅ²¼¤ÈÅ®°¦Ì¤Ëþ¡Ù¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÃËÀ¼ç¿Í¸ø¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¡È´Å¤µ¡É¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÃæ¹ñ¥é¥Ö¥³¥á¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¤ÎÆü¾ï¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ´Ñ¤é¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤ºîÉ÷¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÏÃÂêºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¡¢DVD¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÅ®°¦¤Îµ®¸ø»Ò¡É¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¥ó¥³¡¼¼ç±é¡ª¡¡¡Ø¥ª¥ìÍÍÊÅ²¼¤ÈÅ®°¦Ì¤Ëþ¡ÙÍ½¹ð
¢£¡ØºÇ¹â¤Î¥Ë¥»¥³¥¤¡Ù¡Ø½éÎø²¦µÜ¡Ù¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¥ó¥³¡¼¤¬¥Ä¥ó¥Ç¥ìÊÅ²¼¤òÇ®±é
¡¡Íî¤Á¤³¤Ü¤ìÏ²¿ÍÀ¸¤ÎóÕË¨Ë¨¡Ê¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥â¥ó¡Ë¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢Ë´¤Éã¤¬Àß·×¤·¤¿¶¶¤Î¾å¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¼ã¤¥¤¥±¥á¥ó¹ÄÄë¡¦··±ê¡Ê¤¤¨¤ó¡Ë¤¬¼£¤á¤ë¸ÅÂå¤ÎµÜÄî¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÃËÁõ¤·¤ÆÆâ´±¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿óÕË¨Ë¨¤Ï¡¢··±ê¤ÎÁ°¤Ç¸½Âå¤ÎÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤òÈäÏª¡£¤¹¤ë¤È¡¢»Ö¤¬¹â¤¯¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê··±ê¤ÏÈà½÷¤ò½ÅÍÑ¤·»Ï¤á¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¿´¤¬µÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¯¡¼¥ë¤À¤¬¤ªÃãÌÜ¤µ¤¬±£¤»¤Ê¤¤¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê··±ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØºÇ¹â¤Î¥Ë¥»¥³¥¤¡Ù¡Ø½éÎø²¦µÜ¡Á¤ªÈÞ¤µ¤Þ¤È¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¡Á¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢Å®°¦¤Îµ®¸ø»Ò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤¿¤é±¦¤Ë½Ð¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤È¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¥ó¥³¡¼¡£··±ê¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊóÕË¨Ë¨¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ï¥È¥¥á¥ËþºÜ¡£¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤«¤é¥¥¹¡¢¾²Æþ¤ê¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÎø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¥É¥¥É¥¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¢£¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡¢ÃËÁõ¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ä¥é¥Ö¥³¥á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÀßÄê¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥é¥Ö¥³¥á¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÀßÄê¤âÊª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¡£¸ÅÂå¤È¸½Âå¤¬¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×ÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢óÕË¨Ë¨¤¬¥¹¥Þ¥Û¤äÅÅÂî¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤»¤Æ··±ê¤ò´¶Ã²¤µ¤»¤¿¤ê¡¢óÕË¨Ë¨¤ÎÆ´¤ì¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÃËÀ¤¬¸ÅÂå¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï··±ê¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢··±ê¤¬ÃËÁõ¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦óÕË¨Ë¨¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥ìÍÍ¤«¤éÅ®°¦¥â¡¼¥É¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤ÆóÕË¨Ë¨¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤ê¡¢¾Ð¤¤¤È¶»¥¥å¥ó¤ËËþ¤Á¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ê¤Î¤Ç¤É¤ó¤É¤óÀè¤¬´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡ª
¡¡¤³¤ì¤ò±é¤¸¤ë¶¦±é¥¥ã¥¹¥È¤âÍ×ÃíÌÜ¡£óÕË¨Ë¨Ìò¤Ç¡ØÅâ²¦Ä«¤Î¹¬¤»¥ì¥·¥Ô¡Ù¤Î¥ê¡¼¡¦¥º¡¼¥·¥å¥¨¥ó¤¬È®Ñï¤È¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ØÍªµ×¤Î±ï¡Ê¤¨¤Ë¤·¡Ë¡ÁÉ´Îîß¬¡Á¡Ù¥¦¥§¥¤¡¦¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ï¥ª¡¢¡Ø25»þ´ÖÎø°¦¡Ù¥¿¥ó¡¦¥·¥¢¥ª¥Õ¥¡¥ó¤é¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¸ÄÀ¤Î¸÷¤ë¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥È¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¢£¥µ¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤â»þÂå·à¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë
¡¡ËÜºî¤Ï¼õ¸³À¸¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¥Ï¥ó¥°¥ë¤òÁÏ¤Ã¤¿¹ÄÄë¡¦À¤½¡¤Î´Å¤¯¤Æ¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿´Ú¹ñ»þÂå·à¡Ø¥Ý¥ó¥À¥ó¥Ý¥ó¥À¥ó ²¦ÍÍ¤ÎÎø¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¡£Ãæ¹ñÈÇ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë²Í¶õ¤Î¸ÅÂåÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢ÅüÊ¬120¡ó¤Î¤è¤ê¥Ý¥Ã¥×¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñÈÇ¤è¤ê¤âÏÃ¿ô¤¬Áý¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Çº¤á¤ë¼ã¤¹ÄÄë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯µÜÄî¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¸½Âå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¸åÆüÃÌ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤éÁ°È¾¤ÎÉúÀþ¤ò¸«»ö¤Ë²ó¼ý¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤¬Ë¬¤ì¤ëÅ¸³«¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ®¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎ¾ºî¤ò¸«Èæ¤Ù¤ëÌÌÇò¤µ¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¸«¤É¤³¤í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥ª¥ìÍÍÊÅ²¼¤ÈÅ®°¦Ì¤Ëþ¡Ù¤Ï¡¢DVD¥ê¥ê¡¼¥¹Ãæ¡£U¡¾NEXT¤ÇÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£¡ØºÇ¹â¤Î¥Ë¥»¥³¥¤¡Ù¡Ø½éÎø²¦µÜ¡Ù¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¥ó¥³¡¼¤¬¥Ä¥ó¥Ç¥ìÊÅ²¼¤òÇ®±é
¡¡Íî¤Á¤³¤Ü¤ìÏ²¿ÍÀ¸¤ÎóÕË¨Ë¨¡Ê¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥â¥ó¡Ë¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢Ë´¤Éã¤¬Àß·×¤·¤¿¶¶¤Î¾å¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¼ã¤¥¤¥±¥á¥ó¹ÄÄë¡¦··±ê¡Ê¤¤¨¤ó¡Ë¤¬¼£¤á¤ë¸ÅÂå¤ÎµÜÄî¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÃËÁõ¤·¤ÆÆâ´±¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿óÕË¨Ë¨¤Ï¡¢··±ê¤ÎÁ°¤Ç¸½Âå¤ÎÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤òÈäÏª¡£¤¹¤ë¤È¡¢»Ö¤¬¹â¤¯¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê··±ê¤ÏÈà½÷¤ò½ÅÍÑ¤·»Ï¤á¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¿´¤¬µÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¯¡¼¥ë¤À¤¬¤ªÃãÌÜ¤µ¤¬±£¤»¤Ê¤¤¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê··±ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØºÇ¹â¤Î¥Ë¥»¥³¥¤¡Ù¡Ø½éÎø²¦µÜ¡Á¤ªÈÞ¤µ¤Þ¤È¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¡Á¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢Å®°¦¤Îµ®¸ø»Ò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤¿¤é±¦¤Ë½Ð¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤È¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¥ó¥³¡¼¡£··±ê¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊóÕË¨Ë¨¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ï¥È¥¥á¥ËþºÜ¡£¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤«¤é¥¥¹¡¢¾²Æþ¤ê¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÎø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¥É¥¥É¥¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¢£¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡¢ÃËÁõ¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ä¥é¥Ö¥³¥á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÀßÄê¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥é¥Ö¥³¥á¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÀßÄê¤âÊª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¡£¸ÅÂå¤È¸½Âå¤¬¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×ÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢óÕË¨Ë¨¤¬¥¹¥Þ¥Û¤äÅÅÂî¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤»¤Æ··±ê¤ò´¶Ã²¤µ¤»¤¿¤ê¡¢óÕË¨Ë¨¤ÎÆ´¤ì¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÃËÀ¤¬¸ÅÂå¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï··±ê¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢··±ê¤¬ÃËÁõ¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦óÕË¨Ë¨¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥ìÍÍ¤«¤éÅ®°¦¥â¡¼¥É¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤ÆóÕË¨Ë¨¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤ê¡¢¾Ð¤¤¤È¶»¥¥å¥ó¤ËËþ¤Á¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ê¤Î¤Ç¤É¤ó¤É¤óÀè¤¬´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡ª
¡¡¤³¤ì¤ò±é¤¸¤ë¶¦±é¥¥ã¥¹¥È¤âÍ×ÃíÌÜ¡£óÕË¨Ë¨Ìò¤Ç¡ØÅâ²¦Ä«¤Î¹¬¤»¥ì¥·¥Ô¡Ù¤Î¥ê¡¼¡¦¥º¡¼¥·¥å¥¨¥ó¤¬È®Ñï¤È¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ØÍªµ×¤Î±ï¡Ê¤¨¤Ë¤·¡Ë¡ÁÉ´Îîß¬¡Á¡Ù¥¦¥§¥¤¡¦¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ï¥ª¡¢¡Ø25»þ´ÖÎø°¦¡Ù¥¿¥ó¡¦¥·¥¢¥ª¥Õ¥¡¥ó¤é¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¸ÄÀ¤Î¸÷¤ë¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥È¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¢£¥µ¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤â»þÂå·à¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë
¡¡ËÜºî¤Ï¼õ¸³À¸¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¥Ï¥ó¥°¥ë¤òÁÏ¤Ã¤¿¹ÄÄë¡¦À¤½¡¤Î´Å¤¯¤Æ¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿´Ú¹ñ»þÂå·à¡Ø¥Ý¥ó¥À¥ó¥Ý¥ó¥À¥ó ²¦ÍÍ¤ÎÎø¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¡£Ãæ¹ñÈÇ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë²Í¶õ¤Î¸ÅÂåÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢ÅüÊ¬120¡ó¤Î¤è¤ê¥Ý¥Ã¥×¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñÈÇ¤è¤ê¤âÏÃ¿ô¤¬Áý¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Çº¤á¤ë¼ã¤¹ÄÄë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯µÜÄî¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¸½Âå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¸åÆüÃÌ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤éÁ°È¾¤ÎÉúÀþ¤ò¸«»ö¤Ë²ó¼ý¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤¬Ë¬¤ì¤ëÅ¸³«¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ®¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎ¾ºî¤ò¸«Èæ¤Ù¤ëÌÌÇò¤µ¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¸«¤É¤³¤í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥ª¥ìÍÍÊÅ²¼¤ÈÅ®°¦Ì¤Ëþ¡Ù¤Ï¡¢DVD¥ê¥ê¡¼¥¹Ãæ¡£U¡¾NEXT¤ÇÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£