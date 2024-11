話題の新店11軒をまとめて紹介！ 話題のベーカリーから、人気メキシコ料理店が手掛けるチュロス専門店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. Le Club des Vins Hermitage(東京・広尾)

2024年10月、東京メトロ・広尾駅1番出口から徒歩約1分の「レストランひらまつ 広尾」地下1階にオープンした系列店「Le Club des Vins Hermitage(ル・クラブ・デ・ヴァン エルミタージュ)」は、アラカルトのフレンチとワインが楽しめるお店です。

Le Club des Vins Hermitage 写真:お店から

2. まん福ベーカリー 鉄ぱんバル(大阪・本町)

2024年6月、本町駅から徒歩7分ほどの場所に、大阪・北浜にある人気のパン屋「まん福ベーカリー」の新業態「まん福ベーカリー 鉄ぱんバル」がオープンしました。

まん福ベーカリー 鉄ぱんバル 出典:mio_25editionさん

3. 焼鳥um(東京・白金台)

2024年9月、白金台駅や恵比寿駅、広尾駅からそれぞれ徒歩12分ほどの場所に、大阪京橋で人気を得ていた「焼鳥um」が移転オープンしました。

焼鳥um 写真:お店から

4. 中華そば きくたに(東京・蒲田)

2024年8月、蒲田駅から徒歩3分ほどの場所に「中華そば きくたに」がオープンしました。

中華そば きくたに 出典:りゅーめんさん

5. ちいかわベーカリー(東京・明治神宮前)

2024年10月、東急プラザ表参道「オモカド」3階に「ちいかわベーカリー」がグランドオープンしました。

ちいかわベーカリー 写真:食べログマガジン編集部

6. xocolatl churros(大阪・北堀江)

2024年7月、大阪・北堀江に「xocolatl churros(ショコワトル チュロス)」がオープンしました。人気メキシコ料理店「覇王樹(サボテン)」が手掛ける本格チュロスの専門店です。

xocolatl churros 写真:お店から

7. 料理店 吉田(東京・代々木公園)

2024年8月、代々木公園駅から徒歩4分ほどの場所に、根岸で人気を得ていた夫婦で営む温かなビストロ「料理店 吉田」が移転オープンしました。

料理店 吉田 写真:お店から

8. AL COVO(東京・入谷)

2024年8月、東京メトロ・入谷駅1番出口から徒歩約4分、JR上野駅入谷口とTX浅草駅B出口からも徒歩約13分と、3駅からアクセスのいいところにイタリアン「AL COVO」がオープンしました。

AL COVO 写真:お店から

9. uni sendagaya(東京・千駄ケ谷)

2024年10月、千駄ケ谷駅から徒歩6分ほどの場所に、自家焙煎の個性豊かなコーヒー本来の魅力を提供するロースタリー&コーヒーショップ「uni sendagaya」がオープンしました。

uni sendagaya 写真:お店から

10. UMITO café by n.(神奈川・片瀬江ノ島)

2024年8月、小田急線・片瀬江ノ島駅から徒歩約30分のところに海が見えるカフェ「UMITO café by n.」がオープンしました。

UMITO café by n. 出典:KEN21さん

11. amam dacotan 京都(京都・烏丸御池)

京都に2024年11月、「amam dacotan(アマムダコタン)」がオープンしました。 パンのクオリティを何よりも大事にする同店は、京都店を国内最後の出店と予定しているとのことです。

amam dacotan 京都 ※写真はイメージ 写真:お店から

文:食べログマガジン編集部

