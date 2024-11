食物繊維たっぷり！三明インターナショナル「新美ピンクレモンシロップ」

三明インターナショナルは、今回、11月27日(水)〜29日(金) 東京ビッグサイトで開催される予定の「Wellness Tokyo 2024」に出展します。

三明インターナショナル「新美ピンクレモンシロップ」

【出展商品概要】

・食物繊維たっぷり!カリフォルニア産ピンクレモンを採用した希釈用シロップ「新美ピンクレモンシロップ」

商品名 :新美(アラビ)ピンクレモンシロップ

内容量 :350ml

原材料 :カリフォルニア産ピンクレモン濃縮液・L-アラビノース・

国産砂糖・水(秦野名水)

販売価格 :3,218円(税込定価)

賞味期限 :商品ラベルに記載

保存方法 :常温保存 開封後は冷暗所にて保存し早めにお使いください。

商品の特徴:・ビタミンCやカルシウムを含む

カリフォルニア産「ピンクレモン」を配合した特徴的なピンク色

・カナダの工場でピンクレモンを皮ごと絞り、食物繊維がたっぷり含まれている

・100%自然食品、化学添加物不使用

・国産砂糖を使用、国内工場で製造

・高純度L-アラビノースを採用

<商品の使用例>

・炭酸水で割るとピンクレモンスカッシュに、お水で割るとレモネードに

・夏ではかき氷やヨーグルト、アイスクリームにかけるとスイーツに

・焼酎で割るとピンクレモンハイに

ピンクレモンスカッシュ

ピンクレモンハイ

・L-アラビノース含有砂糖シロップ「新美シロップ」

原材料 :L-アラビノース(輸入)・国産砂糖・水(秦野名水)

販売価格 :2,678円(税込定価)

賞味期限 :商品ラベルに記載

保存方法 :常温保存 開封後は冷暗所にて保存し早めにお使いください。

商品の特徴:・100%自然食品、化学添加物不使用

・国産砂糖を使用、国内工場で製造

・高純度L-アラビノースを採用

<商品の使用例>

お料理に、お飲み物に、お砂糖の代わりに使えます。

新美シロップ(350ml)

【Wellness Tokyo 2024概要】

会期 :2024年11月27日(水)〜29日(金)

時間 :10:00-17:00

ブース:東京ビッグサイト 東展示棟 東7ホール E7-4-50(予定)

主催 :TSO International株式会社

