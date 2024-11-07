食物繊維たっぷり！三明インターナショナル「新美ピンクレモンシロップ」

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三明インターナショナルは、今回、11月27日(水)〜29日(金) 東京ビッグサイトで開催される予定の「Wellness Tokyo 2024」に出展します。

 

三明インターナショナル「新美ピンクレモンシロップ」

 

三明インターナショナルは、今回、11月27日(水)〜29日(金) 東京ビッグサイトで開催される予定の「Wellness Tokyo 2024」に出展。

 

【出展商品概要】

・食物繊維たっぷり！カリフォルニア産ピンクレモンを採用した希釈用シロップ「新美ピンクレモンシロップ」

商品名　　：新美(アラビ)ピンクレモンシロップ

内容量　　：350ml

原材料　　：カリフォルニア産ピンクレモン濃縮液・L-アラビノース・

国産砂糖・水(秦野名水)

販売価格　：3,218円(税込定価)

賞味期限　：商品ラベルに記載

保存方法　：常温保存　開封後は冷暗所にて保存し早めにお使いください。

商品の特徴：・ビタミンCやカルシウムを含む

カリフォルニア産「ピンクレモン」を配合した特徴的なピンク色

・カナダの工場でピンクレモンを皮ごと絞り、食物繊維がたっぷり含まれている

・100％自然食品、化学添加物不使用

・国産砂糖を使用、国内工場で製造

・高純度L-アラビノースを採用

＜商品の使用例＞

・炭酸水で割るとピンクレモンスカッシュに、お水で割るとレモネードに

・夏ではかき氷やヨーグルト、アイスクリームにかけるとスイーツに

・焼酎で割るとピンクレモンハイに

 

ピンクレモンスカッシュ

ピンクレモンハイ

・L-アラビノース含有砂糖シロップ「新美シロップ」

原材料　　：L-アラビノース(輸入)・国産砂糖・水(秦野名水)

販売価格　：2,678円(税込定価)

賞味期限　：商品ラベルに記載

保存方法　：常温保存　開封後は冷暗所にて保存し早めにお使いください。

商品の特徴：・100％自然食品、化学添加物不使用

・国産砂糖を使用、国内工場で製造

・高純度L-アラビノースを採用

＜商品の使用例＞

お料理に、お飲み物に、お砂糖の代わりに使えます。

 

新美シロップ(350ml)

【Wellness Tokyo 2024概要】

会期　：2024年11月27日(水)〜29日(金)

時間　：10:00-17:00

ブース：東京ビッグサイト　東展示棟　東7ホール E7-4-50(予定)

主催　：TSO International株式会社

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