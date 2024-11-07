食物繊維たっぷり！三明インターナショナル「新美ピンクレモンシロップ」
三明インターナショナルは、今回、11月27日(水)〜29日(金) 東京ビッグサイトで開催される予定の「Wellness Tokyo 2024」に出展します。
三明インターナショナル「新美ピンクレモンシロップ」
三明インターナショナルは、今回、11月27日(水)〜29日(金) 東京ビッグサイトで開催される予定の「Wellness Tokyo 2024」に出展。
【出展商品概要】
・食物繊維たっぷり！カリフォルニア産ピンクレモンを採用した希釈用シロップ「新美ピンクレモンシロップ」
商品名 ：新美(アラビ)ピンクレモンシロップ
内容量 ：350ml
原材料 ：カリフォルニア産ピンクレモン濃縮液・L-アラビノース・
国産砂糖・水(秦野名水)
販売価格 ：3,218円(税込定価)
賞味期限 ：商品ラベルに記載
保存方法 ：常温保存 開封後は冷暗所にて保存し早めにお使いください。
商品の特徴：・ビタミンCやカルシウムを含む
カリフォルニア産「ピンクレモン」を配合した特徴的なピンク色
・カナダの工場でピンクレモンを皮ごと絞り、食物繊維がたっぷり含まれている
・100％自然食品、化学添加物不使用
・国産砂糖を使用、国内工場で製造
・高純度L-アラビノースを採用
＜商品の使用例＞
・炭酸水で割るとピンクレモンスカッシュに、お水で割るとレモネードに
・夏ではかき氷やヨーグルト、アイスクリームにかけるとスイーツに
・焼酎で割るとピンクレモンハイに
ピンクレモンスカッシュ
ピンクレモンハイ
・L-アラビノース含有砂糖シロップ「新美シロップ」
原材料 ：L-アラビノース(輸入)・国産砂糖・水(秦野名水)
販売価格 ：2,678円(税込定価)
賞味期限 ：商品ラベルに記載
保存方法 ：常温保存 開封後は冷暗所にて保存し早めにお使いください。
商品の特徴：・100％自然食品、化学添加物不使用
・国産砂糖を使用、国内工場で製造
・高純度L-アラビノースを採用
＜商品の使用例＞
お料理に、お飲み物に、お砂糖の代わりに使えます。
新美シロップ(350ml)
【Wellness Tokyo 2024概要】
会期 ：2024年11月27日(水)〜29日(金)
時間 ：10:00-17:00
ブース：東京ビッグサイト 東展示棟 東7ホール E7-4-50(予定)
主催 ：TSO International株式会社
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