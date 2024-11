北海道産小麦使用！オカベ「平延べうどん」

オカベは、冬季限定の“平延べうどん”を販売中です。

オカベ「平延べうどん」

内容量 : 10袋(1袋 90g×3束)、30人前

販売価格: 4,860円(税込)

URL : https://www.okabemen.co.jp/SHOP/uh-10.html

冬は夏に比べて味や食感のしっかりしたものが食べたくなる時期。

そんな冬場だからこそ、上品な甘みが特長の北海道産小麦を使い、甘みを最大限に引き出した平延べうどんを作りました。

まずはザルか釜揚げで、麺そのものの美味しさを楽しめます。

■「平延べうどん」の特長

1. 平たく丸い麺

一般的に乾麺のうどんとなると、ゆで時間は長く10分以上かかるものが多いですが、オカベの平延べうどんは7分程と少し短めです。

麺の形状を平たくすることによりゆで時間を短くし、少し丸みを帯びた麺にすることで、食感がうどんとして口の中に残るようにしました。

平たく丸い麺

2. 上品な甘みが特長の北海道産秋播き小麦100%

平延べうどんを作るのに選んだ小麦は、上品な甘みが特長である北海道産小麦の『きたほなみ』。

秋に種をまき冬の間、積雪の中で耐え抜き、約10か月後に収穫される秋播き小麦は自然の力と甘みをたっぷりと蓄えており、小麦本来の香りがよく、食べたときのもっちり感が違います。

しかも小麦の中心部分…お米に例えるなら、大吟醸に使う部分のみを使用しており、これが雑味のない甘みを生み出します。

北海道産の秋播き小麦

3. 伝統の半田手延製法によるのど越しと弾力

オカベがある徳島県美馬郡つるぎ町の半田地区は、古くから「そうめんの里」として知られており、太くコシのある「半田そうめん」が有名です。

そうめんと同じ半田手延の製法で作った「平延べうどん」は、ツルツルののど越しともっちりとした弾力が特長です。

また多少茹ですぎても弾力はそのままなので、きつねうどん、天ぷらうどんや鍋のシメにもオススメです。

平延べうどん 調理例

