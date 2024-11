絞り込み検索機能追加！プリズム「BEERTIFUL MAP」

プリズムは、ビアスポット検索サイト「BEERTIFUL MAP(ビアティフルマップ)」をリニューアル公開しました。

プリズムは、ビアスポット検索サイト「BEERTIFUL MAP(ビアティフルマップ)」をリニューアル公開。

BEERTIFUL MAPはビール愛好家がビアスポットを検索・共有したり、ビールに関わる企業やお店が情報をPRできるサイトです。

今回のリニューアルでは、サイトの検索機能を大幅にアップデートしており、40以上の絞り込み検索を掛け合わせることで、より多くの人達が使いやすく、求めるビアスポットを見つけやすくなっています。

PCとスマホのサイト画面

BEERTIFUL MAPのロゴ

【BEERTIFUL MAPの特徴】

1. 「私は今すぐにビールを飲みたい!」を叶えます。

現在地周辺のビアスポットを直ちに検索できる「現在地周辺で探すボタン」を実装。

現在地から半径1km圏内のお店を探したい時に重宝します。

1kmというのは徒歩で10〜15分位の距離になります。

2. 「私を満足させるビアスポットはどこ?」を叶えます。

ビール好きの人のためのマニアックな40以上の絞り込み検索を掛け合わせることで、自分の希望とするビアスポットを検索表示します。

・醸造所併設のブルーパブのみを表示

・海外クラフトビールを扱っているボトルショップのみを表示

・ビアフライト(飲み比べ)実施店のみを表示

・10タップ以上あるお店のみを表示

・現時点での営業中のお店のみを表示

・ブルワリー直営店のみを表示

・現在地から1km以内のビアスポットのみを表示

・ハッピーアワー実施店のみを表示

などなど

絞り込み検索項目の一部

3. 「旅先でのビアスポットを探したい!」を叶えます。

エリア検索窓で「地名」「駅名」や「建物名」を入力すれば候補が表示されるので、そこから選んでいただいた後に検索にかけるとその地点を起点にした周辺のビアスポットを表示することができます。

旅行先や出張先で大活躍です。

4. 「地図上で各ビアスポットの位置間隔を知りたいんだけど!」を叶えます。

検索結果はマップ上に「ピン」でマッピングされるので視覚的に場所を理解することができます。

また、「行き方」ボタンを押すと現在位置からそのスポットまでの道案内を行います。

検索結果画面

5. 「店名やキーワードで検索したい!」を叶えます。

もちろん店名やキーワードなどでも検索することができます。

ただし、各スポットページにそれらに関するワードが含まれていないと検索されないので、大勢の方たちにページ開設やクチコミ投稿をしていただくことでどんどん充実化していきます。

6. 「私だけのビアスポットリストを作りたい!」を叶えます。

各ビアスポットの詳細ページにある「お気に入り」ボタンを押すことで自分だけのお気に入りのリストを作ることができます。

7. 「クチコミを見たい!クチコミしたい!」を叶えます。

各ビアスポットの詳細ページにあるクチコミを見たり、投稿することができます。

投稿内容は運営側の目視チェックを行なった上で公開されます。

また、掲示板のようにユーザー同士で交流を行うこともできます。

8. 「飲食店オーナーの私もページ開設して集客用のPRに活用したい!」を叶えます。

ビールに関わる企業・お店・イベント会社様もPRの場所として活用できます。

現在、ページ開設は無料でできるキャンペーン中です。

【サイトの使用方法】

・メインヴィジュアル部分にある検索窓を使用して簡単に検索することができます。

・検索結果は地図とリストで表示されます。

・クチコミは自由に投稿できます。

・ビアスポットの登録には「会員登録・ログイン」が必要です。

アカウントページから登録できます。

【使用にあたっての注意事項】

※クチコミ登録という特性上、内容が最新のものではない可能性があります。

※投稿した情報はサイト運営会社で自由に使用や編集が可能となります。

※お店のオーナーや店長さんなど運営者自身から編集権限の移管の依頼があった場合にはビアスポット編集権限は移管します。

※その他はサイト上にある利用規約を確認してください。

