デンキウナギの放電に合わせて光るフォトスポットも！しながわ水族館「しな水のクリスマス2024」

しながわ水族館では、2024年11月20日(水)から12月25日(水)の期間、クリスマスイベントとして「しな水のクリスマス2024」を開催します。

しながわ水族館では、2024年11月20日(水)から12月25日(水)の期間、クリスマスイベントとして「しな水のクリスマス2024」を開催。

2024年のクリスマスイベントは、光をテーマに、いつもと違う光の演出で館内を彩ります。

目がキラキラ輝き、まるで魚自身がイルミネーションのような「クリスマス特設水槽」をはじめ、イルミネーションで飾りつけた全長22mの「トンネル水槽」から続く展示エリアの通路照明を落とし、水槽を照らします。

さらに、毎年好評のデンキウナギの放電に合わせて点灯するクリスマスツリーが2024年は大きなリースに変わり、“クリスマスフォトスポット”として新たに登場!期間中は毎日、飼育スタッフによるデンキウナギの給餌解説を実施します。

また各ショーもクリスマスバージョンに様変わりします。

サンタクロースに扮したダイバーが登場する水中ショーのほか、イルカ・アシカ・アザラシの各ショーもクリスマスソングに合わせたパフォーマンスでクリスマス気分を盛り上げます。

【しな水のクリスマス2024 イベント概要】

開催期間:2024年11月20日(水)〜12月25日(水)

料金 :水族館入館料のみで楽しめます

★クリスマス特設水槽

目がキラキラ輝くアフリカンランプアイをイルミネーションに見立て、ウィローモスでできたツリーを彩ります。

生き物たちが灯す光を感じてみてください。

展示生物:アフリカンランプアイ ほか

場所 :1F 入口水槽

アフリカンランプアイ

★デンキウナギのクリスマスフォトスポット

デンキウナギの放電に合わせて点灯するクリスマスフォトスポットが初登場!

大きなリースの下で記念撮影が楽しめます。

さらに期間限定でデンキウナギの「いきものトーク」を開催。

飼育スタッフによる給餌解説を聞きながらクリスマスリースの点灯を楽しめます。

時間:平日/13:00〜、土日祝/16:00〜

場所:B1F 珍しい魚たち

最大800Vもの電圧を発生するデンキウナギ

★クリスマス水中ショー

サンタクロースに扮したダイバーがトンネル水槽に登場します。

ショー中に魚たちにあげるクリスマスプレゼントは、飼育スタッフの手作り。

時間:平日/12:00〜、14:00〜、土日祝/13:00〜、14:30〜

場所:トンネル水槽

クリスマス水中ショー

★クリスマスイルカショー

クリスマスの音楽に乗せたイルカたちのダイナミックなパフォーマンスをお届けします。

時間:平日/11:30〜、13:30〜、15:30〜

土日祝/10:45〜、12:30〜、14:00〜、15:30〜

場所:イルカ・アシカスタジアム

クリスマスイルカショー

★クリスマスアシカショー

クリスマスの音楽に合わせて、アシカとトレーナーがダンス!

時間:平日/14:30〜、土日祝/11:45〜、14:45〜

場所:イルカ・アシカスタジアム

クリスマスアシカショー

★クリスマスアザラシショー

アザラシがクリスマスソングの演奏を披露。

トレーナーと一緒にハンドベルに挑戦します。

時間:11:15〜、15:15〜

場所:アザラシ館

クリスマスアザラシショー

【2025年オリジナルカレンダープレゼント】

12月18日(水)からマリンショップ シーガルにて、2,000円(税込)以上商品を購入のお客様に、しながわ水族館オリジナル2025年カレンダー(B2ポスターサイズ)を1枚プレゼントされます。

※数量限定。

無くなり次第終了します。

※レシートの合算はできません。

また、ガチャガチャ等レシートが出ない商品は対象外です。

【東京メガイルミ×しながわ水族館 お得な共通セット券販売中】

近隣施設の大井競馬場でレースのない日に開催している冬季限定イルミネーション“東京メガイルミ”と“しながわ水族館”の両施設に1回ずつ入館できるお得なセット券を、数量限定で販売中!

東京メガイルミ

東京メガイルミ公式サイト: https://www.tokyomegaillumi.jp

◆「しながわ水族館」概要◆

所在地 :〒140-0012 東京都品川区勝島3-2-1 しながわ区民公園内

営業時間:10:00〜17:00

※最終入館は16:30

休館日 :火曜日(春・夏・冬休み、GW、祝日は営業)、

1月1日 ※11月26日(火)、12月24日(火)は営業

入館料金:大人(高校生以上)1,350円、小・中学生600円、

幼児(4歳以上)300円、シルバー(65歳以上)1,200円

※金額は全て税込

※画像はすべてイメージです

※状況により内容が変更になる場合があります。

