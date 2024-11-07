【福袋2025】ゴディバ、チョコとクッキーの詰め合わせ『2025 ニューイヤー ハッピーバッグ』気になる中身は？
ゴディバから、毎年恒例の『2025 ニューイヤー ハッピーバッグ』が2025年1月1日より数量限定販売される。また、一部の全国有名百貨店オンラインでは11月1日より、一部のゴディバ店舗では12月1日より予約を受け付ける。
【画像】毎年買っちゃうんだよね！ 福袋の中身をチラ見せ
今年のハッピーバッグは、ベロア調オリジナルバッグに、人気のチョコレートアソートメントや焼き菓子がバラエティ豊かに詰められた、特別なセットを用意。3種類が展開され、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、アウトレット店、オンラインショップで順次販売される。
『ニューイヤー ハッピーバッグ A』（税込 5,400円）は、ゴディバのアソートメントやタブレット、オリジナルバッグなどがセットになっており、全国のゴディバショップとGODIVA cafeで販売される。
また『アウトレットストア限定 ハッピーバッグ』（税込 5,000円）は、アウトレット店舗でのみ販売され、オリジナルバッグや限定アソートメントが含まれている。オンラインショップ限定の『ハッピーバッグ』は（税込 6,480円）は、トリュフやクーポンなど特別なアイテムが詰められている。
さらに、12月9日からは全国のスーパーマーケットや小売店向けに『ゴディバ ハッピーバッグ（NY）』も登場する。こちらはアソートメントの詰め合わせにペーパーバッグが付いた手軽なセットで、価格は税込2,160円となっている。
【『2025 ニューイヤー ハッピーバッグ』詳細】
「2025 ニューイヤー ハッピーバッグ A」（税込5,400円）
取扱店：全国のゴディバショップ
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ A アソートメント 12粒入
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ A G キューブ ミルクチョコレート 3粒入
・ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
・ゴディバタブレット ミルク オレンジ
・ゴディバオリジナルバッグ
「2025 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定」（税込5,000円）
取扱店：ゴディバアウトレット店
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定 アソートメント 12粒入
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定 カレ アソートメント 6枚入
・ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
・ゴディバタブレット ミルク オレンジ
・G フルーツショコラ アプリコット
・ゴディバオリジナルバッグ
「2025 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定」（税込6,480円）
取扱店：ゴディバ オンラインショップ
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ トリュフアソートメント 9粒入
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定 カレ アソートメント 6枚入
・ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
・ゴディバマスターピース バー ミルクキャラメル 2本
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定クーポン（封筒入り）
・ゴディバオリジナルバッグ
「ゴディバ ハッピーバッグ（NY）」（税込2,160円）
取扱店：全国のスーパーマーケットおよび小売店
・NY スペシャルアソートメント 6粒入
・NY G キューブ アソートメント 4粒入
・NY カレ アソートメント 4枚入
・ゴディバマスターピース バー ダークチョコレートガナッシュ
・ニューイヤー オリジナルペーパーバッグ
【画像】毎年買っちゃうんだよね！ 福袋の中身をチラ見せ
今年のハッピーバッグは、ベロア調オリジナルバッグに、人気のチョコレートアソートメントや焼き菓子がバラエティ豊かに詰められた、特別なセットを用意。3種類が展開され、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、アウトレット店、オンラインショップで順次販売される。
また『アウトレットストア限定 ハッピーバッグ』（税込 5,000円）は、アウトレット店舗でのみ販売され、オリジナルバッグや限定アソートメントが含まれている。オンラインショップ限定の『ハッピーバッグ』は（税込 6,480円）は、トリュフやクーポンなど特別なアイテムが詰められている。
さらに、12月9日からは全国のスーパーマーケットや小売店向けに『ゴディバ ハッピーバッグ（NY）』も登場する。こちらはアソートメントの詰め合わせにペーパーバッグが付いた手軽なセットで、価格は税込2,160円となっている。
【『2025 ニューイヤー ハッピーバッグ』詳細】
「2025 ニューイヤー ハッピーバッグ A」（税込5,400円）
取扱店：全国のゴディバショップ
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ A アソートメント 12粒入
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ A G キューブ ミルクチョコレート 3粒入
・ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
・ゴディバタブレット ミルク オレンジ
・ゴディバオリジナルバッグ
「2025 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定」（税込5,000円）
取扱店：ゴディバアウトレット店
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定 アソートメント 12粒入
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定 カレ アソートメント 6枚入
・ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
・ゴディバタブレット ミルク オレンジ
・G フルーツショコラ アプリコット
・ゴディバオリジナルバッグ
「2025 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定」（税込6,480円）
取扱店：ゴディバ オンラインショップ
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ トリュフアソートメント 9粒入
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定 カレ アソートメント 6枚入
・ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
・ゴディバマスターピース バー ミルクキャラメル 2本
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定クーポン（封筒入り）
・ゴディバオリジナルバッグ
「ゴディバ ハッピーバッグ（NY）」（税込2,160円）
取扱店：全国のスーパーマーケットおよび小売店
・NY スペシャルアソートメント 6粒入
・NY G キューブ アソートメント 4粒入
・NY カレ アソートメント 4枚入
・ゴディバマスターピース バー ダークチョコレートガナッシュ
・ニューイヤー オリジナルペーパーバッグ