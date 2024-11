人気カフェチェーン『福袋2025』まとめ、スタバ･ドトール･タリーズ･珈琲館･カフェドクリエなど

カフェチェーン各社では、2025年福袋の予約販売を開始している。

すでに販売を発表しているスターバックスコーヒー、ドトールコーヒー、タリーズコーヒー、珈琲館、カフェ・ド・クリエ、ゴンチャの福袋の内容は以下の通り。価格表記はすべて税込。

〈【スタバ】帆布素材のバッグや限定ボトルなど詰め合わせ〉

スターバックスコーヒージャパンは11月5日から、福袋のオンライン抽選受付を行っている。『スターバックス福袋 2025』(8,800円)は、丸みのある帆布素材のトートバッグに、福袋限定ステンレスボトル、グッズ、コーヒー、店舗で使えるドリンクチケット、好きなコーヒー豆と引き換えできるカードなどを詰め合わせた。福袋によって、中に入っている商品の組み合わせ・商品点数が異なるという。全てオンライン抽選販売のみで、先着販売や店頭販売は行わない。抽選のエントリー期間は11月15日23時59分まで。

『スターバックス福袋 2025』

〈【ドトール】クロミとコラボした福袋など全9種〉

ドトールコーヒーは10月25日から順次、全国の店舗で福袋の予約受付を行っている。「福袋2025」は、2,000円から1万円まで全9種類。サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボしたバッグやぬいぐるみなどが入った福袋をはじめ、コーヒーが楽しめる福袋「ドリップカフェセット」「コーヒー豆セット」などを取りそろえる。予約期間は12月25日まで。

ドトールコーヒー『福袋2025』全9種

ドトールコーヒー「クロミ オリジナルバッグセット(1万円)」(c)’24SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653715

〈【タリーズ】店頭販売2種・オンライン限定4種を展開〉

タリーズコーヒージャパンは11月6日、店頭で福袋の予約受付を開始した。「2025HAPPY BAG(2025ハッピーバッグ)」は、「5,000円バッグ」と「10,000円バッグ」の2種類。「5,000円バッグ」には、帆布生地を使ったトートバッグやドリンクチケット、干支ミニテディ、コーヒー豆などを詰め合わせた。「10,000円バッグ」には、4種のコーヒー豆をはじめ、オリジナルの耐熱ガラスカップと小皿としても使えるソーサー、キャラメル味のようかんなどをセットにした。また、12月13日には、オンライン限定福袋4種を「タリーズコーヒー 公式楽天市場店」で発売する。

タリーズ福袋「2025HAPPY BAG」5,000円バッグ

タリーズ福袋「2025HAPPY BAG」10,000円バッグ

〈【珈琲館】すみっコぐらしとコラボした福袋〉

C-Unitedが展開する喫茶店チェーン「珈琲館」は11月6日から、店頭で福袋の予約受付を行っている。人気キャラクターとコラボした「すみっコぐらし 珈琲館 ハッピーバッグ」(4,800円)。福袋の内容は、「すみっコ」たちの刺繍を施したコーデュロイ生地のバッグ、ホットケーキ型ケース付きブランケット、ドリップバッグ、店舗で使える商品引換券。予約期間は12月17日まで。

「すみっコぐらし 珈琲館 ハッピーバッグ」(c)2024San-X Co.,Ltd.All Rights Reserved.

「すみっコぐらし 珈琲館 ハッピーバッグ」(c)2024San-X Co.,Ltd.All Rights Reserved.

〈【カフェ・ド・クリエ】リラックマとコラボした福袋〉

「珈琲館」と同じくC-Unitedが展開する「カフェ・ド・クリエ」でも11月6日から、店頭で福袋の予約受付を開始している。人気キャラクターとコラボした「リラックマ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」(4,800円)。福袋の内容は、リラックマの刺繍が施されたパイピングバッグ、スープボウル、焼き菓子、ドリップバッグ、店舗で使えるフードメニュー引換券。予約期間は12月17日まで。

カフェ・ド・クリエ「リラックマ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」(c)2024San-X

カフェ・ド・クリエ「リラックマ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」(c)2024San-X

〈【ゴンチャ】“皇帝”の気分が味わえる福袋〉

ゴンチャ ジャパンでは11月12日10時から、公式LINEアカウントで福袋の予約受付を開始する。「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2025」(7200円)は、“皇帝に貢ぐ茶”という「貢茶(ゴンチャ)」の由来になぞらえ、上質なお茶を本格的に楽しむことで、“皇帝”の気分が味わえるアイテムを揃えたとする。福袋の内容は、皇帝ティーセット、ドリンクフリーチケット、阿里山ウーロンティー茶葉20g。予約受付期間は11月30日23時59分まで。

ゴンチャ福袋2025『ハピネスバッグ』

このほか、現時点で2025年福袋の発表をしていない「コメダ珈琲店」「サンマルクカフェ」「カフェ・ベローチェ」「エクセルシオールカフェ」「上島珈琲店」などでも例年福袋を展開しており、今後発表される可能性が高い。

