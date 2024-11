「追風者〜金融界の夜明けへ〜」

中国の名だたるドラマアワードを席捲した大ヒット時代劇「慶余年〜麒麟児、現る〜」(2019年)の活発なヒロイン役で脚光を浴びたリー・チン(李沁)。

同作に続き、「狼殿下-Fate of Love-」(2020年)や「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」(2023年)でシャオ・ジャン(肖戦)と再共演したことでも注目を集めたが、1930年代の上海を舞台にした最新ドラマ「追風者〜金融界の夜明けへ〜」ではワン・イーボー(王一博)と共演。中国ドラマの歴史を変えたブロマンス時代劇「陳情令」の主演俳優たちとの相次ぐタッグで、彼女への注目度も俄然アップしている。

リー・チンとワン・イーボーのケミに引き込まれる!「追風者〜金融界の夜明けへ〜」 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. CCTV.

11月10日(日)より衛星劇場にて日本初放送される「追風者〜金融界の夜明けへ〜」は、金融業界の改革に高い理想を掲げた主人公ウェイ・ルオライ(ワン・イーボー)が革命に身を投じていく姿を描く。業界の腐敗と闇、国民党と共産党の対立など先の読めないスリリングな展開が話題を呼び、再生回数23億回を突破した話題作だ。

「追風者〜金融界の夜明けへ〜」 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. CCTV.

ワン・イーボー演じる主人公ルオライは、驚異的な記憶力と的確な分析力を併せ持つある種の"天才"。会計学校には通っていたものの、共産党の本拠地である江西省出身だという理由でなかなか就職できずにいたが、最後のチャンスで狙い定めた国民党の中央銀行の採用試験で上級顧問シェン・トゥーナン(ワン・ヤン)の目に留まり、彼の助手として働き始める。

「追風者〜金融界の夜明けへ〜」 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. CCTV.

「陳情令」では研ぎ澄まされた美で爆発的な人気を呼んだワン・イーボーだが、今作で演じたルオライは貧困家庭出身で、何とも野暮ったい。特に、アルバイトをしながら生計を立てていた序盤は、ヨレヨレの背広に布かばんを肩掛けした質素な身なりで、採用試験会場で他の受験生からチラチラ二度見されるほど。時折、鋭い目つきで非凡さの片鱗を覗かせるものの、中央銀行の大物・トゥーナンとの面接でも、どこか自信がなさそうな挙動をみせる。

「追風者〜金融界の夜明けへ〜」 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. CCTV.

対して、初登場から強烈なインパクトを放つのが、リー・チン演じるシェン・ジンジェン。ルオライを採用したトゥーナンの妹であり、ドレス姿も麗しい良家の令嬢である彼女は、才能あるピアニストとして晴れやかなステージに立つことも。天真爛漫で気の強さもご愛敬といった雰囲気のジンジェンだが、実は極秘の任務を遂行する共産党員という、兄トゥーナンも知らない"もう1つの顔"を持っている。

「追風者〜金融界の夜明けへ〜」 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. CCTV.

そんなジンジェンの第1話での初登場は、黒い服と紳士用ハットで美貌を隠し、激しい銃撃戦を繰り広げる"スナイパー"。狙撃が終われば上着を脱ぎ捨て、薄桃色の外套を素早く羽織ってチャーミングなお嬢様に早変わり。ある時は華やかに着飾ったお嬢様、またある時は豊かな黒髪を中折れ帽に隠し、躊躇なく引き金を引く冷徹な構成員...と、鮮やかな七変化ぶりで存在感を見せつける。

追っ手から逃れるため、たまたま居合わせたルオライを巻き込み、咄嗟に恋人のふりをしながら「早く!劇が始まっちゃう」と甲高い声で騒ぎ立て、世間知らずのお嬢様を演じてみせるあたりも機転が利いていて、度胸も満点だ。

「追風者〜金融界の夜明けへ〜」 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. CCTV.

一方のルオライはと言えば、持ち前の能力を武器に金融業界で成功していくにつれ、おどおどとした態度も野暮ったい身なりも、みるみるうちに洗練されていく。トゥーナンに「国のために尽くす」と誓った彼だったが、腐敗した金融業界の実態を目の当たりにし、もがき苦しみながらも、自らの信念と行動を見つめ直す、ある"重大な決断"を迫られる...。

「追風者〜金融界の夜明けへ〜」 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. CCTV.

揺るぎない信念と仲間のため命を懸けて戦うジンジェンと出会い、自らが進むべき道を考え直すルオライ。互いに大きな影響を与え合う2人の関係性が絶妙で、心を許し合っているわけではないけれど、危機になれば救いの手を差し伸べる...そんな信頼と疑念の狭間で揺れ動く彼らの感情の高まりにハラハラさせられる。

1930年代・上海。まさに激動の時代ならではの緊迫感の中で、ワン・イーボー&リー・チンが作り上げる"ケミ"から目が離せない衝撃作だ。

「追風者〜金融界の夜明けへ〜」 (C)BEIJING IQIYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. CCTV.

文=酒寄美智子

放送情報【スカパー!】

追風者〜金融界の夜明けへ〜

放送日時:2024年11月10日(日)22:00〜

※第1話終了後にはメイキング映像の放送あり

※毎週(日)22:00〜(2話連続放送)

チャンネル:衛星劇場

※放送スケジュールは変更になる場合があります

