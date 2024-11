南雲氏登壇！MSラボ「コミュニティ会員限定無料イベント」

MSラボは、丸亀製麺の取締役マーケティング本部長である南雲 克明を招き、「『丸亀うどーなつ』ヒットの裏側〜感性とデータを行き交わした仮説思考とは〜」と題したコミュニティ会員限定の無料イベントを、2024年11月14日(木)17時30分より開催します。

『丸亀うどーなつ』ヒットの裏側〜感性とデータを行き交わした仮説思考とは〜

開催日時 :2024年11月14日(木)17:30〜20:00(受付開始 17:15)

会場 :サイカ オフィス

東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ14階

参加費 :無料

定員 :30名

※1社2名様までのご参加でお願いします

※参加人数が定員を超える場合は

抽選とさせていただく場合があります

対象 :事業会社(広告主企業)においてマーケティングに関わる業務に従事されている方

参加条件 :このイベントはサイカが運営

コミュニティ(XICA MARKETING SCIENCE LAB)の

会員限定のイベントとなります。

ご参加お申し込みと同時にコミュニティへの会員登録をさせていただきます。

お申し込み締切:2024年11月10日(日)

今回のイベントでは、トリドールホールディングス執行役員CMOであり、丸亀製麺取締役マーケティング本部長を務める南雲 克明氏を招き、「丸亀うどーなつ」ヒットの裏側や、同社が持続的に成果を出すための戦略や思考法について話されます。

「KANDO(感動)ドリブンマーケティング」を推進する南雲の、感性とデータを行き交わした仮説思考を紐解きながら、狙って勝ち続けるマーケティングの実現に向けた要諦が届けられます。

■このような方におすすめ

・感性とデータを融合させたマーケティング戦略にご興味がある方

・ヒット商品の開発に繋がるアイディアの見極め方を学びたい方

・成功事例から仮説思考を学びたい方

■イベントプログラム

17:15-17:30 受付

17:30-17:35 オープニング

17:35-18:30 【第1部】セミナー

「丸亀うどーなつ」ヒットの裏側

感性とデータを行き交わした仮説思考とは

18:30-19:20 【第2部】ラボ

質疑応答

19:20-19:30 休憩

19:30-19:55 懇親会

19:55-20:00 閉会

※プログラムの時間配分は変更となる可能性があります

■登壇者紹介

●南雲 克明氏

株式会社トリドールホールディングス 執行役員 CMO

兼 KANDOコミュニケーション本部長

兼 株式会社丸亀製麺 取締役 マーケティング本部長

株式会社トリドールホールディングス 南雲 克明氏

早稲田大学大学院商学研究科卒MBA。

コナミスポーツ、サザビーリーグなどB2Cの事業会社において様々なブランドのマーケティング責任者を歴任。

2018年トリドールホールディングス入社。

2022年より現職。

“感動(KANDO)”を起点に、感性とデータサイエンス両側面から持続的に選ばれる確率を高める「感動ドリブンマーケティング」を推進。

ブランド力向上と顧客体験価値(CX)向上を軸に、新しい価値創造によるイノベーションまで、ビジネスと企業価値をグロースさせ続けるマーケティングの革新と拡張に取り組む。

●平尾 喜昭

株式会社サイカ 代表取締役社長CEO

株式会社サイカ 平尾 喜昭

2012年慶應義塾大学総合政策学部卒業。

父親が勤める会社が倒産したことを原体験として、大学在学中に出会った統計分析から経営支援の可能性を見出し、2012年2月に株式会社サイカを創業。

統計学と経済学をベースに、これまで数多くの大手クライアントでマーケティング精度向上のコンサルティングを行ってきた。

その知見を基に、サイカの各種ツール開発におけるプロダクトオーナーを歴任。

■「XICA MARKETING SCIENCE LAB」 概要

<基本情報>

名称 :XICA MARKETING SCIENCE LAB

(サイカ マーケティングサイエンス ラボ)

※通称「MS(エムエス)ラボ」

会員 :事業会社(広告主企業)においてマーケティングに関わる

業務に従事されている方

運営団体:株式会社サイカ

<入会案内>

会員募集条件: ・事業会社(広告主企業)においてマーケティングに関わる

業務に従事されている方

・当コミュニティの目的に賛同されている方

その他詳細は当コミュニティ会員規約 第2条を参照ください。

XICA MARKETING SCIENCE LAB 会員規約

https://xica.net/ms-lab-terms/

申請方法 : 各イベントの参加申し込みを通して申請いただくか、下記窓口までお問い合わせください。

株式会社サイカ XICA MARKETING SCIENCE LAB事務局

MAIL marketing-science-lab@xica.net

※サイカおよびXICAの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社サイカの登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名についても、各社の商標または登録商標です

