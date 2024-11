<GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO」>の会場でのCD・Blu-ray&DVD販売コーナーで行われる特典が発表された。1会計につき1,200円以上購入すると、オリジナルクリアファイルがプレゼント。さらに17thアルバム『Back To The Pops』を購入すると「GLAY 30th Anniversary抽選会」に参加することができる。

「GLAY 30th Anniversary抽選会」

17th Album「Back To The Pops」を会場でご購入のお客様は1枚につき1回「GLAY 30th Anniversary抽選会」にご参加いただけます。

ご参加のお客様はルーレットを回していただき、該当の賞に参加することができます。



【対象商品】

Back To The Pops(CD+DVD) 品番:PCCN000000063

Back To The Pops(CD Only) 品番:PCCN000000064



TERU賞:TERU使用ギター(K.YAIRI YD-88BK)を弾けます。

TAKURO賞:TAKURO使用ギター (JOURNEYMAN TKR-03-GK c.1997)を弾けます。

HISASHI賞:HISASHI使用ギター(Tokai Talbo evoke)を弾けます。

JIRO賞:JIRO使用ベース(Fender American Professional Jazz Bass)を弾けます。

<GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO>

11/8(金)大阪城ホール17:30/18:30

11/9(土)大阪城ホール15:00/16:00

11/16(土)長野ビッグハット16:00/17:00

11/23(土・祝)北海道・北海きたえーる16:00/17:00

11/24(日)北海道・北海きたえーる15:00/16:00

12/7(土)東京・有明アリーナ16:00/17:00

12/8(日)東京・有明アリーナ15:00/16:00

12/14(土)Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA16:00/17:00

12/15(日)Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA15:00/16:00

12/21(土)広島サンプラザホール16:00/17:00

12/22(日)広島サンプラザホール15:00/16:00

2025/1/3(金)マリンメッセ福岡 A館16:00/17:00

2025/1/4(土)マリンメッセ福岡 A館15:00/16:00

2025/1/18(土)神奈川・横浜アリーナ16:00/17:00

2025/1/19(日)神奈川・横浜アリーナ15:00/16:00

抽選会で当たりが出ると、展示されている該当のGLAYメンバーが実際に使用している楽器を背負って弾くことができるという。