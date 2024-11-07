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Back To The Pops(CD+DVD)¡¡ÉÊÈÖ¡§PCCN000000063
Back To The Pops(CD Only)¡¡ÉÊÈÖ¡§PCCN000000064
TERU¾Þ¡§TERU»ÈÍÑ¥®¥¿¡¼(K.YAIRI YD-88BK)¤òÃÆ¤±¤Þ¤¹¡£
TAKURO¾Þ¡§TAKURO»ÈÍÑ¥®¥¿¡¼ (JOURNEYMAN TKR-03-GK c.1997)¤òÃÆ¤±¤Þ¤¹¡£
HISASHI¾Þ¡§HISASHI»ÈÍÑ¥®¥¿¡¼(Tokai Talbo evoke)¤òÃÆ¤±¤Þ¤¹¡£
JIRO¾Þ¡§JIRO»ÈÍÑ¥Ù¡¼¥¹(Fender American Professional ¶ Jazz Bass)¤òÃÆ¤±¤Þ¤¹¡£
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