0歳からの早期コップトレーニングで健康なお口まわりの発達を！エジソンママ「はじめての練習コップ」

「エジソンママ」は、早期コップトレーニングから長く使える「はじめての練習コップ」を発売します。

エジソンママ「はじめての練習コップ」

対象年齢 : 4ヶ月頃〜

メーカー希望小売価格: 550円(税込)

種類 : ラベンダー

材質(耐熱温度) : ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(120℃)

お手入れ方法 : [○]煮沸消毒、薬液消毒、食洗器乾燥機、漂白

[×]電子レンジ

サイズ/重量 : H54×W55×D60mm/19g

商品URL : https://products.edisonmama.com/SHOP/KJ500322.html

「エジソンママ」は、早期コップトレーニングから長く使える「はじめての練習コップ」を発売。

■開発背景〜赤ちゃんのはじめてのコップ飲み練習を応援!〜

赤ちゃんの水分補給の方法は様々ありますが、今回お口まわりの健康的な発達につながる、「コップ飲み」に着目しました。

そこで、離乳食をはじめる一歩前の段階、麦茶や白湯のカップフィーディングから、コップ飲み練習、そして調理にも便利な計量カップとして長く使える「はじめての練習コップ」を開発。

赤ちゃんが飲みやすく、持ちやすく倒れにくいデザインで、0歳児から上手にコップ飲みすることができます。

月齢にあわせた使い方、適量を与えやすいので、赤ちゃんの健康的なお口まわりの発達を促します。

■歯科医推奨!早期コップトレーニングとは?

コップ飲みはお口まわりの発達につながる

早期コップトレーニングは一人でお座りできるようになった4ヶ月頃からが目安。

ストローやスパウトなどで噛み癖がつくと、顎や乳歯の発達時に悪影響を及ぼし、噛み合わせや歯並びの悪化につながるといわれています。

また哺乳瓶は、だらだら飲みになりやすく虫歯の原因に。

早くからコップ飲み練習をすることで、健康的な口腔周囲筋の発達を促し、歯並びの悪化・噛み合わせ不良・虫歯の予防につながります。

■商品の特徴

早期コップ飲みとしてだけでなく、フィーディングカップや計量カップとしても使うことができます。

使うシーンにあわせた4つの工夫を紹介。

〈ポイント1:赤ちゃんの小さなお口にフィットする飲み口〉

フィーディングカップにもおすすめ

赤ちゃんのお口にフィットする小さな飲み口なので、唇に密着しやすく、コップ飲みのコツをつかみやすいです。

飲み物が少量ずつ出てくるのでお口の端から横漏れしにくいのも嬉しいポイントです。

また災害時など、哺乳瓶の消毒が難しい場合や授乳ができない場合に役立つフィーディングカップとしてもおすすめ。

〈ポイント2:お子様が自分で飲めるサイズ感と持ちやすい形状〉

ひとりで飲めるサイズ感と形状

ひとりでも上手に使えるよう、小さな手でも持ちやすいサイズ感と置きやすい設計に。

底面は広く、滑りにくい素材にしているので安定して置くことができます。

〈ポイント3:透明だから飲んだ量がすぐにわかる。

メモリ付きで計量カップにもぴったり〉

コップ卒業後は計量カップとしても

容器は透明なので飲んだ量が一目で分かります。

最大容量60mlはちょうど飲み切りサイズで衛生的。

10ミリ単位のメモリがあるので計量カップとしても使えます。

〈ポイント4:パーツがないシンプル設計だからお手入れ簡単〉

分解などの手間が一切ないシンプル設計のため、洗浄も簡単。

食洗機、煮沸消毒も可能です。

