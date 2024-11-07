■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機　　　 東証スタンダード
(1514) 住石ＨＤ　　　 東証スタンダード
(8439) 東京センチュ　 東証プライム
(4597) ソレイジア　　 東証グロース
(5384) フジミインコ　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(269A) Ｓａｐｅｅｔ　 東証グロース
(1365) ｉＦ日経Ｗブ　 東証ETF
(3696) セレス　　　　 東証プライム
(6240) ヤマシン―Ｆ　 東証プライム
(4384) ラクスル　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS