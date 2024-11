車中泊が快適に！マコトバイオニクス「カーテンレール兼用サイドレール」

マコトバイオニクスは、車中泊が快適になる「カーテンレール兼用サイドレール」の先行予約販売をクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2024年10月24日(木)に開始しました。

マコトバイオニクス「カーテンレール兼用サイドレール」

種類 :軽自動車用2種類、普通自動車用2種類

内容 :1台分(サイドレール2本、クロスバー2本、取り付け脚8セット、

カーテン吊り下げ用コマ24個、取り付け用ネジ等、取り付け説明書)

サイズ:A-1:軽自動車向けショート(150cm)、A-2:軽自動車向けロング(180cm)

軽自動車向けはサイドレール間隔が70〜85cm

B-1:普通自動車向けショート(150cm)、普通自動車向けロング(180cm)

普通自動車向けはサイドレール間隔が80〜95cm

素材 :アルミ合金、樹脂(ABS)等

■特徴

*カーテンレールとして必要な長さを一本に

車の横の窓、必要な部分に前から後までを一本のカーテンレールとして作りました。

従来のサイドバーにカーテンを取り付けた場合、取り付け部分でカーテンを分割しないといけませんでした。

それが家の窓のカーテンのように前から後まで一枚のカーテンですませるよう、分割しないカーテンレールとして作りました。

装着例(ホンダフリード)

*運転の邪魔にならない

前から後まで一本のカーテンレールになっていますので、車の移動時(運転中)はカーテンを車の一番後ろにひとまとめにして束ねておけます。

このため通常時にはカーテンは窓を遮ることなく運転の邪魔になりません。

*サイドレールは4面レール構造となっており、様々なアタッチメントが取り付け可能です。

ここに左右のサイドレールをつなぐクロスバー(横棒)を標準装備としました。

これにより天井収納などにもそのまま活用出来ます。

カーテン吊り下げ用コマ

*いろんな車に取り付け可能

ミニバンや軽のハイトワゴン等の車中泊に使われそうな車に取り付けできるように作っています。

お車の窓の上についているアシストハンドルを取り換えることで多くの車種に対応します。

車体装着部分

■リターンについて

23,800円:A-1、軽自動車用ショートタイプ

24,800円:A-2、軽自動車用ロングタイプ

27,800円:B-1、普通自動車用ショートタイプ

29,800円:B-1、普通自動車用ロングタイプ

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 車中泊に便利な車内取付用

カーテンレール兼用サイドレールの製作/販売。

期間 : 2024年10月24日(木)9:30〜11月30日(土)23:59

URL : https://camp-fire.jp/projects/800871/view?list=watched

