¥Û¥¯¥ì¥ó¤ÎÎäÅàÌîºÚ¤¬¥«¥Ã¥ÈºÑ¤ß¤ÇÊØÍø¡ª ´Å¤¯¤Æ¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¡ØËÌ³¤Æ»»º¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ù¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ç¤ª¤¿¤á¤·¡ª
½©¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤ëÈþÌ£¤·¤¤¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤ò¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢¥Û¥¯¥ì¥ó¤Î¡ØËÌ³¤Æ»»º¤«¤Ü¤Á¤ã¡ÊÎäÅà¡Ë¡Ù¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»È¤¤¤¿¤¤Ê¬¤À¤±¼è¤ê½Ð¤·¤Æ²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤´¤í¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼ý³Ï¸å¤Ë¿²¤«¤»¤¿ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤Ü¤Á¤ã¤À¤«¤é´Å¤¯¤Æ¥Û¥¯¥Û¥¯¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÑÊª¤ä¥¹¡¼¥×¤Î¶ñºà¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¢£¥Û¥¯¥ì¥ó¤ÎÎäÅà¡ÖËÌ³¤Æ»»º¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤¬¼ê·Ú¤ÇÈþÌ£¤·¤¤
ËÌ³¤Æ»¤ÎÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊJA¡Ë¤Î·ÐºÑ»ö¶È¤òÃ´¤¦¥Û¥¯¥ì¥óÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤Ø¤Î»ñºà¤ÎÄó¶¡¤äµ»½Ñ»Ù±ç¡¢Á´¹ñ¤Ø¤ÎÇÀ»ºÊª¤äÃÜ»ºÊª¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÇÀ¶È¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢½©¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¡ÖÎäÅà¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡ª
¡ØËÌ³¤Æ»»º¤«¤Ü¤Á¤ã¡ÊÎäÅà¡Ë¡Ù¡Ê500g¡¦»²¹Í²Á³Ê ÀÇ¹þ505±ß¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë
ËÌ³¤Æ»»º¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤òÄ´Íý¤·¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÎäÅàÌîºÚ¡£À¸ÌîºÚ¤è¤ê¤âÊÝÂ¸´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¿©ºà¤À¡£
¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Å¤¤Èé¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¡¢¼ï¤È¥ï¥¿¤ò¼è¤ê½ü¤¯ÌÌÅÝ¤Ê²¼½èÍý¤¬ÉÔÍ×¡£»È¤¤¤¿¤¤Ê¬¤À¤±¼è¤ê½Ð¤·¤Æ²ÃÇ®Ä´Íý¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ü¥¤¥ë¤Þ¤¿¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÉÊ¤Ï¡¢8·î¡Á9·îº¢¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿½Ü¤ÎËÌ³¤Æ»»º¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò»ÈÍÑ¡£ÈþÌ£¤·¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤Þ¤Ç¿²¤«¤»¤Æ¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÎäÅà²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤´¤í¤ÎËÌ³¤Æ»»º¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤Ç¡ÖÌµ¸Â¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¢£È¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ´ÊÃ±¡ÖÌµ¸Â¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
¡ãºàÎÁ¡äËÌ³¤Æ»»ºÎäÅà¤«¤Ü¤Á¤ã¡§100g¤´¤ÞÌý¡§¾®¤µ¤¸£±±öº«ÉÛ¡§¾®¤µ¤¸2Çò¤´¤Þ¡§¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¤Þ¤º¤ÏËÜÉÊ¤òÎäÅà¤Î¤Þ¤Þ»®¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤¿¤éÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ø¡£ÎäÅà¸Ë¤«¤éÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¼è¤ê½Ð¤·¥µ¥µ¥Ã¤ÈÄ´Íý¤Ç¤¤ë¤«¤éÈó¾ï¤Ë¼ê·Ú¤À¡£
²ÃÇ®»þ´Ö¤Ïµ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï100£ç¤ÎÎäÅà¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò500W¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£·ª¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥¯¥Û¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç´Å¤ß¤¬¤¢¤êÈó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡ª¤³¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä´Íý¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
²ÃÇ®¤·¤¿¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò1Ñ¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¡£
±öº«ÉÛ¤È¤´¤ÞÌý¤ò¤¢¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ª¹¥¤ß¤ÇÇò¤´¤Þ¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ´°À®¤À¡ª Ç®¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊø¤·¤Ê¤¬¤éÏÂ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ÈÌ£¤¬ÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¤¾¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¬¤³¤Á¤é¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¸ý¤Ë±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¥ì¥·¥ÔÌ¾¤ÎÄÌ¤êÌµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡ª ¤Û¤É¤è¤¤±öÌ£¤ÈÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¡¢¤´¤Þ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ú¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡£
¤Û¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤â·òºß¤Ç¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£ËÜÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯ÎÌ¤ò¥µ¥¯¥Ã¤Èºî¤ì¤ë¤«¤é¤ª¼ê·Ú¡£¤¼¤Ò¤¿¤á¤·¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¢£´Å¤¯¤Æ¥Û¥¯¥Û¥¯¡ª ½Ü¤ÎËÌ³¤Æ»»º¤«¤Ü¤Á¤ã¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë
½Ü¤ÎËÌ³¤Æ»»º¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ØËÌ³¤Æ»»º¤«¤Ü¤Á¤ã¡ÊÎäÅà¡Ë¡Ù¤Ï¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÈó¾ï¤ËÊØÍø¡£¿©¤Ù¤´¤í¤Î´Å¤µ¤È·ª¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥¯¥Û¥¯´¶¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¹ØÆþ¤ÏÀ¸¶¨¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Ë¤Æ¡£