Ä¶¤È¤Àë¡¦ÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¡¢¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¸ª¸«¤»¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡Ë¢É÷Ï¤¡¢ÍÅ±ð¤ÊÍá°á»Ñ¤â 1st¼Ì¿¿½¸Î¢É½»æ2¼ï¡õ¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¦ÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ÖKanami Tsujino¡×¡Ê12·î25Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡Ë¤ÎÎ¢É½»æ2¼ï¡õ¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È1ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤¬2024Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆTikTok¾å¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¤â½é½Ð±é¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡×¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¡Ê¡ÖÄÔ¡×¤ÏÆóÅÀ¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦¡Ë¤¬12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ÖKanami Tsujino¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Î¢É½»æ2¼ï¤È¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È1ÅÀ¤¬²ò¶Ø¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Õ¥ê¥ë¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤É½¾ð¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥«¥Ã¥È¡£ÀèÆü²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿É½»æ¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤ÇÄÔÌî¤Î¡Ö¥¯¡¼¥ë¡õ¥¥å¡¼¥È¡×¤ÊÉ½¾ð¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ë»Å³Ý¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤Ï¡¢ÄÔÌî»Ë¾å¡¢ºÇ¾åµé¤ËÂçÃÀ¤Ê¡ÖË¢É÷Ï¤¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¡£¤â¤³¤â¤³¤ÎË¢¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤¬¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÎ¢É½»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿Ë¢É÷Ï¤¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏËÜÊÔ¤Ë¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦Íá°á»Ñ¤Î¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¡£¤¦¤ë¤ó¤ÀÆ·¤ÎÂç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤È¡¢¶À¤ËÈ¿¼Í¤·¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯1·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂçºå¡¢ 1·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÅìµþ¤ÇÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¥½¥í¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡ãÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¤Ä¤¸¤Î¡¦¤«¤Ê¤ß
1999Ç¯6·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£25ºÐ¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£
6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£³Ú¶Ê¡Ö¤¹¤¤Ã!¡ÁÄ¶ver¡Á¡×¤¬³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ ³¤³°¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2024Ç¯1·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¤È¤¤á¤¯Îø¤ÈÀÄ½Õ¡×¤òÈ¯É½¡£Æ±·î¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç2DAYS¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢2Æü´Ö¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1Ëü6Àé¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤È¤¤á¤¯Îø¤ÈÀÄ½Õ¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤¬TikTok¾å¤Ç¥Ò¥Ã¥È¡£7·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤È´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î³¤³°¸ø±é¤ò´Þ¤à¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¤È¤¤á¤¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§¡÷kanami_tsujino_official
¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§¡÷kanami_tsujino_official
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
ÄÔÌî¤«¤Ê¤ß1st¼Ì¿¿½¸¡ÖKanami Tsujino¡×
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
»£±Æ¡§²ÖÀ¹Í§Î¤
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊËÜÂÎ3,000±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§A4
¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§112¥Ú¡¼¥¸
ISBN¡§978-4-910528-56-4
È¯¹Ô¡§SDP
¡ã¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡ä
¢£Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼Ì¿¿½¸¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸¼Ì¿¿ÉÕ
ÈÎÇä¾ì½ê¡§³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
ÆâÍÆ¡§Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼Ì¿¿½¸¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë1ºý+³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸¼Ì¿¿1Ëç¡Ê4¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë1Ëç¡Ë
¼õÃí¼õÉÕ´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸¼Ì¿¿ ¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
ÈÎÇäÅ¹¡§¡MAILIVIS¡Ê4¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë1Ëç¡Ë¡¢¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ê4¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë1Ëç¡¢ £¥í¡¼¥½¥óÅ¹Æ¬Loppi/HMV&BOOKS online/HMVÅ¹ÊÞ¡Ê4¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë1Ëç¡Ë
¢¨¡¢£³¨ÊÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹