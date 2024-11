キャンディーショップ「PAPABUBBLE(パパブブレ)」より、ディズニー・アニメーション映画『ナイトメアー・ ビフォア・クリスマス』 デザインのキャンディ・グミのシリーズが登場!

「ジャック・スケリントン」や「サリー」などのモチーフがデザインされたキャンディと、「ジャック・スケリントン」のお顔がデザインされたパッケージのグミが販売されます☆

PAPABUBBLE(パパブブレ) ディズニー・アニメーション映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』キャンディ・グミ

発売日:2024年11月14日(木)

販売店舗:PAPABUBBLE 札幌店/福岡店/仙台店/羽田空港店/横浜アトリエ/京都店/ルクア大阪店/心斎橋店/なんば店/名駅 店/OKAZAKI/栄店/中野店/ルミネ新宿店/ジョイナス店/大丸東京店/さいたま新都心店/町田店/吉祥寺店/立川店/横浜郄島屋店/オンラインストア

「PAPABUBBLE(パパブブレ)」より、ディズニー・アニメーション映画『ナイトメアー・ ビフォア・クリスマス』 デザインのキャンディ・グミのシリーズが数量限定で登場!

キャラクターのお顔やモチーフがあしらわれたキャンディと、白いグミを「ジャック・スケリントン」の顔にお顔に見立ててパッケージングされたお菓子が登場します☆

ナイトメアー・ビフォア・クリスマス/キャンディセット

価格:2,500円(税込)

映画に登場するおなじみのキャラクター「ジャック・スケリントン」や「サリー」のほか、「ジャック・スケリントン」のペット幽霊犬「ゼロ」などを小さなキャンディの中に落とし込んだ2種のキャンディセット。

細かなキャラクターの表情を職人が忠実に再現し、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の世界観が表現されています。

キャンディは黒を基調とし、「ジャック・スケリントン」のジャケットをイメージしたストライプ柄を多く採用されているのもポイントです。

フレーバーは、メロンソーダやアップルバターポップコーンなどお子さんに人気の味のほか、少し酸味のあるカシスや木いちごなど、大人も楽しめる味が展開されています。

キャンディセットの中に「ジャック・スケリントン」のオリジナルステッカーが1枚入っているのも嬉しいポイントです。

ナイトメアー・ビフォア・クリスマス/ロリポップ

価格:各500円(税込)

キャラクターデザインのキャンディに棒が付いたロリポップ。

「ジャック・スケリントン」や「サリー」「ゼロ」「ウギー・ブギー」のお顔がデザインされた、フォトジェニックなスイーツです。

ナイトメアー・ビフォア・クリスマス/バブレッツ

価格:720円(税込)

ホワイトソーダの白いグミを「ジャック・スケリントン」の顔に見立ててパッケージングされたバブレッツ。

食べるのが少しもったいなくなってしまうようなワクワクする一品です。

ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / キャンディバブレッツセット

価格:2,500円(税込)

オリジナルステッカー1枚が付いた、キャンディとバブレッツの両方を楽しめるセット。

プレゼントやパーティーなどにもおすすめです。

ナイトメアー・ビフォア・クリスマス / キャニスター(オンラインストア限定)

価格:4,980円(税込)

プレゼントにもおすすめな、オンラインストア限定のキャニスター。

パッケージには「ジャック・スケリントン」のお顔や目盛りがデザインされています。

物語の世界観が楽しめる、「ジャック・スケリントン」たちのお顔をデザインしたスイーツ。

PAPABUBBLE(パパブブレ)のディズニー・アニメーション映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』キャンディ・グミは、2024年11月14日(木)より発売です☆

