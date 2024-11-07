Ç¯²ì¾õ¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤ÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì¤ÏÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢2°Ì¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡¢1°Ì¤Ï¡©
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤«¤éÇ¯²ì¾õ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Ã¯¤«¤é¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥«¥Í¥Ã¥È¡Ê¹Åç»Ô°Âº´Æî¶è¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÇ¯²ì¾õ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢MLB¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¡¢º£½©¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤µ¤ó¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÛÍÌ¾¿Í¤«¤éÇ¯²ì¾õ¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢Ã¯¤«¤éÍß¤·¤¤¡©£±°Ì¤Ï
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á60ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷600¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ÝÇ½¿Í¤«¤éÇ¯²ì¾õ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Ã¯¤«¤é¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤µ¤ó¡Ê110É¼¡Ë¤¬°µÅÝÅª1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¹ñºÝÅª¤Ê³èÌö¤«¤é¡¢Ç¯²ì¾õ¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°§»¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¾ÀÜ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤¤¤Ç¡¢2°Ì¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¡×¤µ¤ó¡Ê50É¼¡Ë¡¢3°Ì¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡×¤µ¤ó¡Ê47É¼¡Ë¡¢4°Ì¡ÖÌÜ¹õÏ¡¡×¤µ¤ó¡Ê37É¼¡Ë¡¢5°Ì¡Ö¥¿¥â¥ê¡×¤µ¤ó¡Ê35É¼¡Ë¤¬Â³¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£