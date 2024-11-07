【劇場版「オーバーロード」聖王国編 劇場物販 事後販売】2025年3月 発売受付期間：2024年11月13日10時～12月29日23時59分 受付終了

KADOKAWAは、映画「劇場版『オーバーロード』聖王国編」劇場物販商品の事後通販受付を、同社ECサイト「カドスト」にて2024年11月13日10時より12月29日23時59分まで実施する。発売は2025年3月予定。

今回展開されているのは、原作にてキャラクター原案を務めているso-bin氏の描き下ろしイラストを使用したグッズ。アルベドやデミウルゴスなど、アインズの配下たちを描いた「アクリルスタンド フィギュア」（各1,980円）や、「タペストリー」（各3,300円）など全31点がラインナップされている。

□カドスト「劇場版『オーバーロード』聖王国編 劇場物販 事後販売」

「劇場版『オーバーロード』聖王国編 劇場物販 事後販売」商品一覧（一部）

「アクリルスタンドフィギュア（全12種）」価格：各1,980円

アインズ アルベド(A) デミウルゴス シズ(A) アルベド(B) シャルティア ユリ ルプスレギナ ナーベラル ソリュシャン シズ(B) エントマ

アインズ

アルベド(A)

デミウルゴス

シズ(A)

アルベド(B)

シャルティア

ユリ

ルプスレギナ

ナーベラル

ソリュシャン

シズ(B)

エントマ

「タペストリー（全4種）」価格：各3,300円

アインズ アルベド デミウルゴス シズ

アインズ

アルベド

デミウルゴス

シズ

(C)丸山くがね・KADOKAWA／劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会 Illustration:so-bin