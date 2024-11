【週刊ヤングジャンプ 49号】11月7日 発売価格:470円

集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 49号」を本日11月7日に発売した。価格は470円。

今号では、ヤングジャンプ伝統オーディション・制コレ24の本格始動に合わせ、5人のメンバーによる3号連続ソログラビアの第一弾として、グランプリに輝いた稲光亜依さんが表紙と巻頭グラビアに登場。

またマンガの巻頭カラーには、多田大我氏が描く新連載マンガ「株式会社忍界商事」が掲載されている。

